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Фен Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300 EU купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фен Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300 EU

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Фен Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300 EU - фото 1
Фен Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300 EU - фото 2
Фен Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300 EU - фото 3
Фен Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300 EU - фото 4
Фен Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300 EU - фото 5
Фен Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300 EU - фото 6
Фен Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300 EU - фото 7
Фен Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300 EU - фото 8
Фен Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300 EU - фото 9
Фен Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300 EU - фото 10
Фен Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300 EU - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
1600
Цвет
белый
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
  • Фен Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300 EU - фото 1
  • Фен Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300 EU - фото 2
  • Фен Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300 EU - фото 3
  • Фен Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300 EU - фото 4
  • Фен Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300 EU - фото 5
  • Фен Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300 EU - фото 6
  • Фен Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300 EU - фото 7
  • Фен Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300 EU - фото 8
  • Фен Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300 EU - фото 9
  • Фен Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300 EU - фото 10
  • Фен Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300 EU - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%
2 160 руб.  4 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 516036
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
1600
Длина сетевого шнура, м
1.6
Цвет
белый
Комплектация
щелевая насадка
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Функции
ионизация
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х14х10
Вес, г.
800

Описание товара Фен Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300 EU

Инновационный сверхкороткий корпус не длиннее губной помады, обеспечивающий удобное положение в руке. Всегда берите его с собой в путешествия. Уникальный дизайн с загнутыми лопастями вентилятора и воздуховодом, основанный на принципах работы турбин двигателей самолетов, позволяет добиться снижения потери мощности потока воздуха и значительно увеличить его скорость. Мощный двигатель обеспечивает мощный поток воздуха, который быстро испаряет влагу, не требуя высоких температур. Температура определяется 60 раз в секунду, и результат напрямую отправляется на микропроцессор для регулировки температуры воздуха в режиме реального времени и проверки стабильной температуры на уровне 57град.С. Интеллектуальный контроль температуры позволяет предотвратить повреждение волос и поддерживать их здоровый блеск.

Отзывы о товаре Фен Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300 EU

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Николай Ф.

Достоинства:


Комментарий:
лёгкий, удобный, стоит своих денег
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Данил Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный фен. Взял девушке в подарок. Всё понравилось
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Быстро сушит волосы, приятный материал
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Дмитрий Х.

Достоинства:


Комментарий:
Переходник на европейскую вилку сидит отлично, фен работает лучше чем старый на 2200w
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Ева С.

Достоинства:


Комментарий:
работает как часы, супер для своей цены!
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Шамиль Акчурин

Достоинства:


Комментарий:
заказал по просьбе в подарок аппарат достойный, вообще ксяоми самый адекватный китайский производитель
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Сам не пользуюсь, но супруга очень довольна как дизайном и удобством, так и функционалом. Оснований ей не верить нет, так что пятерка
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Мехти А.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мощность и приятный дизайн, удобно держать в руке
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Людмила П.

Достоинства:


Комментарий:
удобный. Дочери очень нравится.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
Фен очень удобный, компактный есть три режима теплоты воздуха. Сяоми топ за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Андрей Р.

Достоинства:


Комментарий:
хороший фен для нечастого использования
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Константин М.

Достоинства:


Комментарий:
брал жене, она говорит, что мало мощный, в остальном все хорошо, работает как надо, не большой удобный
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Максим Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный фен очень удобный 3 режима
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Анна И.

Достоинства:


Комментарий:
фен отличный, не слишком шумный, компактный, но не складывается.
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Алевтина М.

Достоинства:


Комментарий:
Фен пришел раньше. Упакован был хорошо.Вроде нормальный.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Рамиль

Достоинства:


Комментарий:
Фен хороший, но есть минус, короткий кабель питания. Для ванных где розетка под рукой - всё ОК. Для дачи и тд где розетки на полу - сушиться только сидя.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Фен норм, но как дорожный. Небольшой, сушит норм, но для укладки не подходит. Ручка скользкая. А так всем заявленным параметрам соответствует. Xiaomi вся техника нравится.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Алексей Л.

Достоинства:


Комментарий:
тяжелый и кабель не гнется, дует хорошо
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Алеся Р.

Достоинства:


Комментарий:
классный фен, быстро сушит и волосы после него остаются красивыми
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Владислав С.

Достоинства:


Комментарий:
брал в подарок, говорят отличный сушит хорошо и регулировки приятные, маленький компактный
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Алекс К.

Достоинства:


Комментарий:
Классный фен, красивый, эргономичный. Режимы работы с горячим и «холодным» воздухом. Не супер мощный, но вполне норм, при желании сушит быстро
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Константин Х.

Достоинства:


Комментарий:
Все режимы работают, переходник на российскую вилку внутри коробки. В общем всё отлично, спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Екатерина Х.

Достоинства:


Комментарий:
За такие деньги , хороший ! Удобно с собой брать и что насадка есть
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший фен,работает пол года без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Черемнова А.

Достоинства:


Комментарий:
Использую неделю. Товар пришел вовремя, упаковка целая. Пока все нравится, фен не шумный, 3 температурных режима, поток воздуха мощный. Единственное, что не понравилось - это переходник, очень тугой, проверить фен при получении было трудно.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Михаил П.

Достоинства:


Комментарий:
Натурально китайский фен. Даже с переходником в комплекте. Дует хорошо. Посмотрим сколько проживет.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Дмитрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
хороший фен полностью соответствует описанию рекомендую продавца цена качество
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Вилка не для России, в комплекте есть переходник, надевается очень туго.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Глеб С.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный и исправный, все что нужно для пользования.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Алина К

Достоинства:


Комментарий:
Брали фен на подарок, пришло хорошо упаковано, коробка не помята. Все работает, в комплекте идет переходник
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
норм фен, не понял зачем ионизация, сушит хорошо, радует что несколько режимов
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Сабир С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный фен, жене нравится



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
1600
Длина сетевого шнура, м
1.6
Цвет
белый
Комплектация
щелевая насадка
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Функции
ионизация
Страна производитель
Китай
Описание
Инновационный сверхкороткий корпус не длиннее губной помады, обеспечивающий удобное положение в руке. Всегда берите его с собой в путешествия. Уникальный дизайн с загнутыми лопастями вентилятора и воздуховодом, основанный на принципах работы турбин двигателей самолетов, позволяет добиться снижения потери мощности потока воздуха и значительно увеличить его скорость. Мощный двигатель обеспечивает мощный поток воздуха, который быстро испаряет влагу, не требуя высоких температур. Температура определяется 60 раз в секунду, и результат напрямую отправляется на микропроцессор для регулировки температуры воздуха в режиме реального времени и проверки стабильной температуры на уровне 57град.С. Интеллектуальный контроль температуры позволяет предотвратить повреждение волос и поддерживать их здоровый блеск.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Николай Ф.

Достоинства:


Комментарий:
лёгкий, удобный, стоит своих денег
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Данил Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный фен. Взял девушке в подарок. Всё понравилось
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Быстро сушит волосы, приятный материал
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Дмитрий Х.

Достоинства:


Комментарий:
Переходник на европейскую вилку сидит отлично, фен работает лучше чем старый на 2200w
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Ева С.

Достоинства:


Комментарий:
работает как часы, супер для своей цены!
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Шамиль Акчурин

Достоинства:


Комментарий:
заказал по просьбе в подарок аппарат достойный, вообще ксяоми самый адекватный китайский производитель
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Сам не пользуюсь, но супруга очень довольна как дизайном и удобством, так и функционалом. Оснований ей не верить нет, так что пятерка
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Мехти А.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мощность и приятный дизайн, удобно держать в руке
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Людмила П.

Достоинства:


Комментарий:
удобный. Дочери очень нравится.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
Фен очень удобный, компактный есть три режима теплоты воздуха. Сяоми топ за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Андрей Р.

Достоинства:


Комментарий:
хороший фен для нечастого использования
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Константин М.

Достоинства:


Комментарий:
брал жене, она говорит, что мало мощный, в остальном все хорошо, работает как надо, не большой удобный
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Максим Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный фен очень удобный 3 режима
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Анна И.

Достоинства:


Комментарий:
фен отличный, не слишком шумный, компактный, но не складывается.
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Алевтина М.

Достоинства:


Комментарий:
Фен пришел раньше. Упакован был хорошо.Вроде нормальный.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Рамиль

Достоинства:


Комментарий:
Фен хороший, но есть минус, короткий кабель питания. Для ванных где розетка под рукой - всё ОК. Для дачи и тд где розетки на полу - сушиться только сидя.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Фен норм, но как дорожный. Небольшой, сушит норм, но для укладки не подходит. Ручка скользкая. А так всем заявленным параметрам соответствует. Xiaomi вся техника нравится.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Алексей Л.

Достоинства:


Комментарий:
тяжелый и кабель не гнется, дует хорошо
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Алеся Р.

Достоинства:


Комментарий:
классный фен, быстро сушит и волосы после него остаются красивыми
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Владислав С.

Достоинства:


Комментарий:
брал в подарок, говорят отличный сушит хорошо и регулировки приятные, маленький компактный
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Алекс К.

Достоинства:


Комментарий:
Классный фен, красивый, эргономичный. Режимы работы с горячим и «холодным» воздухом. Не супер мощный, но вполне норм, при желании сушит быстро
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Константин Х.

Достоинства:


Комментарий:
Все режимы работают, переходник на российскую вилку внутри коробки. В общем всё отлично, спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Екатерина Х.

Достоинства:


Комментарий:
За такие деньги , хороший ! Удобно с собой брать и что насадка есть
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший фен,работает пол года без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Черемнова А.

Достоинства:


Комментарий:
Использую неделю. Товар пришел вовремя, упаковка целая. Пока все нравится, фен не шумный, 3 температурных режима, поток воздуха мощный. Единственное, что не понравилось - это переходник, очень тугой, проверить фен при получении было трудно.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Михаил П.

Достоинства:


Комментарий:
Натурально китайский фен. Даже с переходником в комплекте. Дует хорошо. Посмотрим сколько проживет.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Дмитрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
хороший фен полностью соответствует описанию рекомендую продавца цена качество
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Вилка не для России, в комплекте есть переходник, надевается очень туго.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Глеб С.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный и исправный, все что нужно для пользования.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Алина К

Достоинства:


Комментарий:
Брали фен на подарок, пришло хорошо упаковано, коробка не помята. Все работает, в комплекте идет переходник
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
норм фен, не понял зачем ионизация, сушит хорошо, радует что несколько режимов
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Сабир С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный фен, жене нравится


Фен Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300 EU - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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