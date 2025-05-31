Фен Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300 EU
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Фен Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300 EU
Инновационный сверхкороткий корпус не длиннее губной помады, обеспечивающий удобное положение в руке. Всегда берите его с собой в путешествия. Уникальный дизайн с загнутыми лопастями вентилятора и воздуховодом, основанный на принципах работы турбин двигателей самолетов, позволяет добиться снижения потери мощности потока воздуха и значительно увеличить его скорость. Мощный двигатель обеспечивает мощный поток воздуха, который быстро испаряет влагу, не требуя высоких температур. Температура определяется 60 раз в секунду, и результат напрямую отправляется на микропроцессор для регулировки температуры воздуха в режиме реального времени и проверки стабильной температуры на уровне 57град.С. Интеллектуальный контроль температуры позволяет предотвратить повреждение волос и поддерживать их здоровый блеск.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с холодным воздухом, с регулировкой температуры, с насадками для укладки волос
Теги товара: с ионизацией, которые не сушат волосы
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Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с холодным воздухом, с регулировкой температуры, с насадками для укладки волос
Теги товара: с ионизацией, которые не сушат волосы
Достоинства:
Комментарий:
лёгкий, удобный, стоит своих денег
Достоинства:
Комментарий:
Отличный фен. Взял девушке в подарок. Всё понравилось
Достоинства:
Комментарий:
Быстро сушит волосы, приятный материал
Достоинства:
Комментарий:
Переходник на европейскую вилку сидит отлично, фен работает лучше чем старый на 2200w
Достоинства:
Комментарий:
работает как часы, супер для своей цены!
Достоинства:
Комментарий:
заказал по просьбе в подарок аппарат достойный, вообще ксяоми самый адекватный китайский производитель
Достоинства:
Комментарий:
Сам не пользуюсь, но супруга очень довольна как дизайном и удобством, так и функционалом. Оснований ей не верить нет, так что пятерка
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мощность и приятный дизайн, удобно держать в руке
Достоинства:
Комментарий:
удобный. Дочери очень нравится.
Достоинства:
Комментарий:
Фен очень удобный, компактный есть три режима теплоты воздуха. Сяоми топ за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
хороший фен для нечастого использования
Достоинства:
Комментарий:
брал жене, она говорит, что мало мощный, в остальном все хорошо, работает как надо, не большой удобный
Достоинства:
Комментарий:
Отличный фен очень удобный 3 режима
Достоинства:
Комментарий:
фен отличный, не слишком шумный, компактный, но не складывается.
Достоинства:
Комментарий:
Фен пришел раньше. Упакован был хорошо.Вроде нормальный.
Достоинства:
Комментарий:
Фен хороший, но есть минус, короткий кабель питания. Для ванных где розетка под рукой - всё ОК. Для дачи и тд где розетки на полу - сушиться только сидя.
Достоинства:
Комментарий:
Фен норм, но как дорожный. Небольшой, сушит норм, но для укладки не подходит. Ручка скользкая. А так всем заявленным параметрам соответствует. Xiaomi вся техника нравится.
Достоинства:
Комментарий:
тяжелый и кабель не гнется, дует хорошо
Достоинства:
Комментарий:
классный фен, быстро сушит и волосы после него остаются красивыми
Достоинства:
Комментарий:
брал в подарок, говорят отличный сушит хорошо и регулировки приятные, маленький компактный
Достоинства:
Комментарий:
Классный фен, красивый, эргономичный. Режимы работы с горячим и «холодным» воздухом. Не супер мощный, но вполне норм, при желании сушит быстро
Достоинства:
Комментарий:
Все режимы работают, переходник на российскую вилку внутри коробки. В общем всё отлично, спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
За такие деньги , хороший ! Удобно с собой брать и что насадка есть
Достоинства:
Комментарий:
Хороший фен,работает пол года без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
Использую неделю. Товар пришел вовремя, упаковка целая. Пока все нравится, фен не шумный, 3 температурных режима, поток воздуха мощный. Единственное, что не понравилось - это переходник, очень тугой, проверить фен при получении было трудно.
Достоинства:
Комментарий:
Натурально китайский фен. Даже с переходником в комплекте. Дует хорошо. Посмотрим сколько проживет.
Достоинства:
Комментарий:
хороший фен полностью соответствует описанию рекомендую продавца цена качество
Достоинства:
Комментарий:
Вилка не для России, в комплекте есть переходник, надевается очень туго.
Достоинства:
Комментарий:
Удобный и исправный, все что нужно для пользования.
Достоинства:
Комментарий:
Брали фен на подарок, пришло хорошо упаковано, коробка не помята. Все работает, в комплекте идет переходник
Достоинства:
Комментарий:
норм фен, не понял зачем ионизация, сушит хорошо, радует что несколько режимов
Достоинства:
Комментарий:
отличный фен, жене нравится
Отзывы о товаре Фен Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300 EU
Достоинства:
Комментарий:
лёгкий, удобный, стоит своих денег
Достоинства:
Комментарий:
Отличный фен. Взял девушке в подарок. Всё понравилось
Достоинства:
Комментарий:
Быстро сушит волосы, приятный материал
Достоинства:
Комментарий:
Переходник на европейскую вилку сидит отлично, фен работает лучше чем старый на 2200w
Достоинства:
Комментарий:
работает как часы, супер для своей цены!
Достоинства:
Комментарий:
заказал по просьбе в подарок аппарат достойный, вообще ксяоми самый адекватный китайский производитель
Достоинства:
Комментарий:
Сам не пользуюсь, но супруга очень довольна как дизайном и удобством, так и функционалом. Оснований ей не верить нет, так что пятерка
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мощность и приятный дизайн, удобно держать в руке
Достоинства:
Комментарий:
удобный. Дочери очень нравится.
Достоинства:
Комментарий:
Фен очень удобный, компактный есть три режима теплоты воздуха. Сяоми топ за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
хороший фен для нечастого использования
Достоинства:
Комментарий:
брал жене, она говорит, что мало мощный, в остальном все хорошо, работает как надо, не большой удобный
Достоинства:
Комментарий:
Отличный фен очень удобный 3 режима
Достоинства:
Комментарий:
фен отличный, не слишком шумный, компактный, но не складывается.
Достоинства:
Комментарий:
Фен пришел раньше. Упакован был хорошо.Вроде нормальный.
Достоинства:
Комментарий:
Фен хороший, но есть минус, короткий кабель питания. Для ванных где розетка под рукой - всё ОК. Для дачи и тд где розетки на полу - сушиться только сидя.
Достоинства:
Комментарий:
Фен норм, но как дорожный. Небольшой, сушит норм, но для укладки не подходит. Ручка скользкая. А так всем заявленным параметрам соответствует. Xiaomi вся техника нравится.
Достоинства:
Комментарий:
тяжелый и кабель не гнется, дует хорошо
Достоинства:
Комментарий:
классный фен, быстро сушит и волосы после него остаются красивыми
Достоинства:
Комментарий:
брал в подарок, говорят отличный сушит хорошо и регулировки приятные, маленький компактный
Достоинства:
Комментарий:
Классный фен, красивый, эргономичный. Режимы работы с горячим и «холодным» воздухом. Не супер мощный, но вполне норм, при желании сушит быстро
Достоинства:
Комментарий:
Все режимы работают, переходник на российскую вилку внутри коробки. В общем всё отлично, спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
За такие деньги , хороший ! Удобно с собой брать и что насадка есть
Достоинства:
Комментарий:
Хороший фен,работает пол года без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
Использую неделю. Товар пришел вовремя, упаковка целая. Пока все нравится, фен не шумный, 3 температурных режима, поток воздуха мощный. Единственное, что не понравилось - это переходник, очень тугой, проверить фен при получении было трудно.
Достоинства:
Комментарий:
Натурально китайский фен. Даже с переходником в комплекте. Дует хорошо. Посмотрим сколько проживет.
Достоинства:
Комментарий:
хороший фен полностью соответствует описанию рекомендую продавца цена качество
Достоинства:
Комментарий:
Вилка не для России, в комплекте есть переходник, надевается очень туго.
Достоинства:
Комментарий:
Удобный и исправный, все что нужно для пользования.
Достоинства:
Комментарий:
Брали фен на подарок, пришло хорошо упаковано, коробка не помята. Все работает, в комплекте идет переходник
Достоинства:
Комментарий:
норм фен, не понял зачем ионизация, сушит хорошо, радует что несколько режимов
Достоинства:
Комментарий:
отличный фен, жене нравится