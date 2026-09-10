Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Мощность
2200 Вт
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 419403
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Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Функции
холодный воздух, ионизация
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х26х9
Вес, кг.
1.3
Описание товара Фен BaByliss 6713DE Shine Pro 2200
Фен BaByliss 6713DE функционирует под началом профессионального мотора АС, который выдерживает огромные нагрузки и обладает мощностью 2200 Вт. Благодаря увеличенной скорости потока воздуха, достигающей 110 км/ч, вы получаете очень быстрый результат, которого ожидаете. Особенность устройства состоит во встроенном генераторе ионов, который способствует получению послушных и гладких волос после сушки. На ручке BaByliss 6713DE расположены два независимых регулятора скорости и температуры потока воздуха, что позволяет создать индивидуальные настройки, подходящие под определенный тип волос. Всего для пользователя доступно две скорости и два режима температуры. Прибор позволяет включить холодный воздух, не удерживая кнопку, что способствует более комфортной и быстрой укладке. Для того чтобы вам было легче сделать укладку, прибор комплектуется концентратором с узким соплом 6 мм. Дополнительно в комплекте идет диффузор. Шнур длиной 2.6 м используется для подключения устройства к сети.
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Функции
холодный воздух, ионизация
Страна производитель
Китай
Описание
Фен BaByliss 6713DE функционирует под началом профессионального мотора АС, который выдерживает огромные нагрузки и обладает мощностью 2200 Вт. Благодаря увеличенной скорости потока воздуха, достигающей 110 км/ч, вы получаете очень быстрый результат, которого ожидаете. Особенность устройства состоит во встроенном генераторе ионов, который способствует получению послушных и гладких волос после сушки. На ручке BaByliss 6713DE расположены два независимых регулятора скорости и температуры потока воздуха, что позволяет создать индивидуальные настройки, подходящие под определенный тип волос. Всего для пользователя доступно две скорости и два режима температуры. Прибор позволяет включить холодный воздух, не удерживая кнопку, что способствует более комфортной и быстрой укладке. Для того чтобы вам было легче сделать укладку, прибор комплектуется концентратором с узким соплом 6 мм. Дополнительно в комплекте идет диффузор. Шнур длиной 2.6 м используется для подключения устройства к сети.
Фен BaByliss 6713DE Shine Pro 2200 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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