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Пленка защитная MOCOLL прозрачная матовая (Recovery Matte) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пленка защитная MOCOLL прозрачная матовая (Recovery Matte)

1 Отзывы
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Пленка защитная MOCOLL прозрачная матовая (Recovery Matte)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пленка защитная для смартфона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
300 руб.  450 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 425751
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пленка защитная MOCOLL прозрачная матовая (Recovery Matte)
300 руб. -33%
450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MOCOLL
Тип товара
Пленка защитная для смартфона
Совместимость
универсальное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х15х5
Вес, г.
100

Описание товара Пленка защитная MOCOLL прозрачная матовая (Recovery Matte)

Совместима со всеми моделями мобильных телефонов.

Отзывы о товаре Пленка защитная MOCOLL прозрачная матовая (Recovery Matte)

02.01.2022
Заир

Достоинства:
Отличная пленка.Матовая.

Недостатки:
Дорогая)))

Комментарий:
Плёнка отличная.Экран полность без бликов.Глаза не устают.Да и сам экран солиднее смотрится от матовости.Отпечатков не оставляет.Царапины мелкие полностью завуалировала.Покупкой доволен.



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Характеристики
Бренд
MOCOLL
Тип товара
Пленка защитная для смартфона
Совместимость
универсальное
Страна производитель
Китай
Описание
Совместима со всеми моделями мобильных телефонов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
02.01.2022
Заир

Достоинства:
Отличная пленка.Матовая.

Недостатки:
Дорогая)))

Комментарий:
Плёнка отличная.Экран полность без бликов.Глаза не устают.Да и сам экран солиднее смотрится от матовости.Отпечатков не оставляет.Царапины мелкие полностью завуалировала.Покупкой доволен.


Пленка защитная MOCOLL прозрачная матовая (Recovery Matte) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 300 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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