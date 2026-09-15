Стекло зашитное BoraSCO Armor Pro для Google Pixel Watch
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Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%290 руб. 720 руб.
В наличии
Код товара: 595933
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Загружаем...
290 руб. -60%
720 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Google Pixel Watch
Применение
на экран
Твердость
6
Толщина
0.2 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х1
Вес, г.
20
Описание товара Стекло зашитное BoraSCO Armor Pro для Google Pixel Watch
Защитные стекла и пленки BoraSCO — это надежная защита для экранов ваших мобильных устройств. Изготовленные с особой тщательностью, они обеспечивают высокую степень защиты от царапин, падений и других механических повреждений благодаря их твёрдости уровня 6. Толщина в 0.2 мм делает данные стекла практически незаметными, не искажая изображение на экране и не снижая чувствительность сенсора. Продукция BoraSCO совместима с целым рядом современных гаджетов, позволяя вам наслаждаться высокой четкостью изображения и безупречной работой устройств. Надёжная защита вашего экрана — это BoraSCO.
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Бренд
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Google Pixel Watch
Применение
на экран
Твердость
6
Толщина
0.2 мм
Страна производитель
Китай
Защитные стекла и пленки BoraSCO — это надежная защита для экранов ваших мобильных устройств. Изготовленные с особой тщательностью, они обеспечивают высокую степень защиты от царапин, падений и других механических повреждений благодаря их твёрдости уровня 6. Толщина в 0.2 мм делает данные стекла практически незаметными, не искажая изображение на экране и не снижая чувствительность сенсора. Продукция BoraSCO совместима с целым рядом современных гаджетов, позволяя вам наслаждаться высокой четкостью изображения и безупречной работой устройств. Надёжная защита вашего экрана — это BoraSCO.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Стекло зашитное BoraSCO Armor Pro для Google Pixel Watch - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 290 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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