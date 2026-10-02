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Защитное стекло BoraSCO Full Cover + Full Glue мм для Samsung (G770F) Galaxy S10 Lite купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Защитное стекло BoraSCO Full Cover + Full Glue мм для Samsung (G770F) Galaxy S10 Lite

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Защитное стекло BoraSCO Full Cover + Full Glue мм для Samsung (G770F) Galaxy S10 Lite
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%
310 руб.  720 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 289350
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Защитное стекло BoraSCO Full Cover + Full Glue мм для Samsung (G770F) Galaxy S10 Lite
310 руб. -57%
720 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Samsung Galaxy S10 Lite
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.26 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х1
Вес, г.
50

Описание товара Защитное стекло BoraSCO Full Cover + Full Glue мм для Samsung (G770F) Galaxy S10 Lite

Защитное стекло BoraSCO Full Cover + Full Glue мм для Samsung (G770F) Galaxy S10 Lite Защищает экран смартфона от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Оснащено всеми необходимыми отверстиями и вырезами.

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Характеристики
Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Samsung Galaxy S10 Lite
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.26 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Защитное стекло BoraSCO Full Cover + Full Glue мм для Samsung (G770F) Galaxy S10 Lite Защищает экран смартфона от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Оснащено всеми необходимыми отверстиями и вырезами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Защитное стекло BoraSCO Full Cover + Full Glue мм для Samsung (G770F) Galaxy S10 Lite - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 310 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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