Защитное стекло BoraSCO Full Cover + Full Glue мм для Samsung (G770F) Galaxy S10 Lite
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Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%310 руб. 720 руб.
В наличии
Код товара: 289350
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
310 руб. -57%
720 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Samsung Galaxy S10 Lite
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.26 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х1
Вес, г.
50
Описание товара Защитное стекло BoraSCO Full Cover + Full Glue мм для Samsung (G770F) Galaxy S10 Lite
Защитное стекло BoraSCO Full Cover + Full Glue мм для Samsung (G770F) Galaxy S10 Lite Защищает экран смартфона от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Оснащено всеми необходимыми отверстиями и вырезами.
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Бренд
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Samsung Galaxy S10 Lite
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.26 мм
Страна производитель
Китай
Защитное стекло BoraSCO Full Cover + Full Glue мм для Samsung (G770F) Galaxy S10 Lite Защищает экран смартфона от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Оснащено всеми необходимыми отверстиями и вырезами.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Защитное стекло BoraSCO Full Cover + Full Glue мм для Samsung (G770F) Galaxy S10 Lite - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 310 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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