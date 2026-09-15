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Защитное стекло BoraSCO Hybrid Glass для Vivo V23e (BACK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Защитное стекло BoraSCO Hybrid Glass для Vivo V23e (BACK)

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Защитное стекло BoraSCO Hybrid Glass для Vivo V23e (BACK) - фото 1
Защитное стекло BoraSCO Hybrid Glass для Vivo V23e (BACK) - фото 2
Защитное стекло BoraSCO Hybrid Glass для Vivo V23e (BACK) - фото 3
Защитное стекло BoraSCO Hybrid Glass для Vivo V23e (BACK) - фото 4
Защитное стекло BoraSCO Hybrid Glass для Vivo V23e (BACK) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
  • Защитное стекло BoraSCO Hybrid Glass для Vivo V23e (BACK) - фото 1
  • Защитное стекло BoraSCO Hybrid Glass для Vivo V23e (BACK) - фото 2
  • Защитное стекло BoraSCO Hybrid Glass для Vivo V23e (BACK) - фото 3
  • Защитное стекло BoraSCO Hybrid Glass для Vivo V23e (BACK) - фото 4
  • Защитное стекло BoraSCO Hybrid Glass для Vivo V23e (BACK) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%
290 руб.  720 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 531237
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Защитное стекло BoraSCO Hybrid Glass для Vivo V23e (BACK)
290 руб. -60%
720 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Vivo V23e
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.2 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
30

Описание товара Защитное стекло BoraSCO Hybrid Glass для Vivo V23e (BACK)

Представляем защитные стекла и пленки для телефонов от бренда BoraSCO, идеально подходящие для экранов различных моделей. Эти защитные аксессуары имеют толщину всего 0.2 мм, что обеспечивает полное сохранение чувствительности экрана при высокой степени защиты. Защитное стекло BoraSCO обладает твёрдостью уровня 9, что гарантирует надежную защиту вашего устройства от царапин, трещин и других повреждений. Прочная и износостойкая структура стекла позволяет значительно продлить срок службы экрана вашего телефона, сохраняя его в первозданном виде. Кроме выдающихся защитных свойств, стекла от BoraSCO легко устанавливаются и обеспечивают идеальную прозрачность, что позволяет наслаждаться яркими, насыщенными цветами экрана без потерь качества изображения. Такое стекло станет надежной защитой для вашего устройства в любой ситуации.

Отзывы о товаре Защитное стекло BoraSCO Hybrid Glass для Vivo V23e (BACK)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Vivo V23e
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.2 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем защитные стекла и пленки для телефонов от бренда BoraSCO, идеально подходящие для экранов различных моделей. Эти защитные аксессуары имеют толщину всего 0.2 мм, что обеспечивает полное сохранение чувствительности экрана при высокой степени защиты. Защитное стекло BoraSCO обладает твёрдостью уровня 9, что гарантирует надежную защиту вашего устройства от царапин, трещин и других повреждений. Прочная и износостойкая структура стекла позволяет значительно продлить срок службы экрана вашего телефона, сохраняя его в первозданном виде. Кроме выдающихся защитных свойств, стекла от BoraSCO легко устанавливаются и обеспечивают идеальную прозрачность, что позволяет наслаждаться яркими, насыщенными цветами экрана без потерь качества изображения. Такое стекло станет надежной защитой для вашего устройства в любой ситуации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Защитное стекло BoraSCO Hybrid Glass для Vivo V23e (BACK) - данный товар вы можете купить по цене 290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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