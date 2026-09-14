Пленка защитная MOCOLL для корпуса ТЕНЬ (3D Shadow Style) невада
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пленка защитная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-64%300 руб. 840 руб.
В наличии
Код товара: 462346
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
300 руб. -64%
840 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Пленка защитная
Для смартфонов
универсальное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
100
Описание товара Пленка защитная MOCOLL для корпуса ТЕНЬ (3D Shadow Style) невада
Защитная пленка MOCOLL изготовлена из высококачественных материалов. Обеспечивает защиту вашего устройства со всех сторон. Не влияет на работу сенсора и датчиков. Максимально проста в установке.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 290 руб. 720 руб.73 руб. в СплитСтекло защитное Hybrid Glass VSP 0,26 мм для Sony Xperia L2
-
В наличииЦена 290 руб. 720 руб.73 руб. в СплитСтекло зашитное BoraSCO Armor Pro для Google Pixel Watch
-
В наличииЦена 290 руб. 720 руб.73 руб. в СплитСтекло защитное Hybrid Glass VSP 0,26 мм для Xiaomi Mi Mix 2s
-
В наличииЦена 290 руб. 720 руб.73 руб. в СплитСтекло защитное Hybrid Glass VSP 0,26 мм для ASUS Zenfone 4 Live...
-
В наличииЦена 290 руб. 720 руб.73 руб. в СплитЗащитное стекло PERO Full Glue для Samsung A13 черное
-
В наличииЦена 290 руб. 600 руб.73 руб. в СплитПленка защитная MOCOLL прозрачная глянцевая (Recovery Clear)
-
В наличииЦена 290 руб. 720 руб.73 руб. в СплитЗащитное стекло BoraSCO Hybrid Glass для Vivo V23e (BACK)
-
В наличииЦена 300 руб. 450 руб.75 руб. в СплитПленка защитная MOCOLL прозрачная матовая (Recovery Matte)
-
В наличииЦена 300 руб. 600 руб.75 руб. в СплитПленка защитная MOCOLL для корпуса РИСУНОК (3D Painting Cartoon ...
-
В наличииЦена 300 руб. 600 руб.75 руб. в СплитПленка защитная MOCOLL для корпуса БОГЕМНЫЙ УЗОР (Bohemlan Style...
-
В наличииЦена 310 руб. 720 руб.78 руб. в СплитЗащитное стекло BoraSCO Full Cover+Full Glue для Apple iPhone 11...
-
В наличииЦена 310 руб. 720 руб.78 руб. в СплитЗащитное стекло BoraSCO Full Cover + Full Glue мм для Samsung (...
Защитная пленка MOCOLL изготовлена из высококачественных материалов. Обеспечивает защиту вашего устройства со всех сторон. Не влияет на работу сенсора и датчиков. Максимально проста в установке.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Пленка защитная MOCOLL для корпуса ТЕНЬ (3D Shadow Style) невада - стоимость товара 300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пленка защитная MOCOLL для корпуса ТЕНЬ (3D Shadow Style) невада