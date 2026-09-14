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Пленка защитная MOCOLL для корпуса ТЕНЬ (3D Shadow Style) невада купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пленка защитная MOCOLL для корпуса ТЕНЬ (3D Shadow Style) невада

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Пленка защитная MOCOLL для корпуса ТЕНЬ (3D Shadow Style) невада
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пленка защитная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-64%
300 руб.  840 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 462346
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пленка защитная MOCOLL для корпуса ТЕНЬ (3D Shadow Style) невада
300 руб. -64%
840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MOCOLL
Тип товара
Пленка защитная
Для смартфонов
универсальное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
100

Описание товара Пленка защитная MOCOLL для корпуса ТЕНЬ (3D Shadow Style) невада

Защитная пленка MOCOLL изготовлена из высококачественных материалов. Обеспечивает защиту вашего устройства со всех сторон. Не влияет на работу сенсора и датчиков. Максимально проста в установке.

Отзывы о товаре Пленка защитная MOCOLL для корпуса ТЕНЬ (3D Shadow Style) невада




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Характеристики
Бренд
MOCOLL
Тип товара
Пленка защитная
Для смартфонов
универсальное
Страна производитель
Китай
Описание
Защитная пленка MOCOLL изготовлена из высококачественных материалов. Обеспечивает защиту вашего устройства со всех сторон. Не влияет на работу сенсора и датчиков. Максимально проста в установке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пленка защитная MOCOLL для корпуса ТЕНЬ (3D Shadow Style) невада - стоимость товара 300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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