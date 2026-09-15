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Защитное стекло PERO Full Glue для Samsung A13 черное купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Защитное стекло PERO Full Glue для Samsung A13 черное

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Защитное стекло PERO Full Glue для Samsung A13 черное - фото 1
Защитное стекло PERO Full Glue для Samsung A13 черное - фото 2
Защитное стекло PERO Full Glue для Samsung A13 черное - фото 3
Защитное стекло PERO Full Glue для Samsung A13 черное - фото 4
Защитное стекло PERO Full Glue для Samsung A13 черное - фото 5
Защитное стекло PERO Full Glue для Samsung A13 черное - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
  • Защитное стекло PERO Full Glue для Samsung A13 черное - фото 1
  • Защитное стекло PERO Full Glue для Samsung A13 черное - фото 2
  • Защитное стекло PERO Full Glue для Samsung A13 черное - фото 3
  • Защитное стекло PERO Full Glue для Samsung A13 черное - фото 4
  • Защитное стекло PERO Full Glue для Samsung A13 черное - фото 5
  • Защитное стекло PERO Full Glue для Samsung A13 черное - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%
290 руб.  720 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 524880
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Защитное стекло PERO Full Glue для Samsung A13 черное
290 руб. -60%
720 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pero
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Samsung Galaxy A13
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.3 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х2
Вес, г.
30

Описание товара Защитное стекло PERO Full Glue для Samsung A13 черное

С этими защитными стеклами и пленками вы можете быть уверены, что экран вашего телефона надежно защищен, сохраняя его идеальный внешний вид на долгое время.

Отзывы о товаре Защитное стекло PERO Full Glue для Samsung A13 черное




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Характеристики
Бренд
Pero
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Samsung Galaxy A13
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.3 мм
Страна производитель
Китай
Описание
С этими защитными стеклами и пленками вы можете быть уверены, что экран вашего телефона надежно защищен, сохраняя его идеальный внешний вид на долгое время.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Защитное стекло PERO Full Glue для Samsung A13 черное - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 290 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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