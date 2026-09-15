Защитное стекло PERO Full Glue для Samsung A13 черное
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Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%290 руб. 720 руб.
В наличии
Код товара: 524880
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
290 руб. -60%
720 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Samsung Galaxy A13
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.3 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х2
Вес, г.
30
Описание товара Защитное стекло PERO Full Glue для Samsung A13 черное
С этими защитными стеклами и пленками вы можете быть уверены, что экран вашего телефона надежно защищен, сохраняя его идеальный внешний вид на долгое время.
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Бренд
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Samsung Galaxy A13
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.3 мм
Страна производитель
Китай
С этими защитными стеклами и пленками вы можете быть уверены, что экран вашего телефона надежно защищен, сохраняя его идеальный внешний вид на долгое время.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Защитное стекло PERO Full Glue для Samsung A13 черное - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 290 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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