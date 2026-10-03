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Пленка защитная MOCOLL прозрачная глянцевая (Recovery Clear) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пленка защитная MOCOLL прозрачная глянцевая (Recovery Clear)

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Пленка защитная MOCOLL прозрачная глянцевая (Recovery Clear)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пленка защитная для смартфона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
290 руб.  600 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 425750
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пленка защитная MOCOLL прозрачная глянцевая (Recovery Clear)
290 руб. -52%
600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MOCOLL
Тип товара
Пленка защитная для смартфона
Совместимость
универсальное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х1
Вес, г.
100

Описание товара Пленка защитная MOCOLL прозрачная глянцевая (Recovery Clear)

Совместима со всеми моделями мобильных телефонов.

Отзывы о товаре Пленка защитная MOCOLL прозрачная глянцевая (Recovery Clear)




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Характеристики
Бренд
MOCOLL
Тип товара
Пленка защитная для смартфона
Совместимость
универсальное
Страна производитель
Китай
Описание
Совместима со всеми моделями мобильных телефонов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пленка защитная MOCOLL прозрачная глянцевая (Recovery Clear) - этот товар вы можете купить по цене 290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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