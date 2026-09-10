Toto - The Seventh One (0190758011516) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 424607
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Коллекция TOTO
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Toto - The Seventh One (0190758011516) виниловая пластинка
Продолжение серии переизданий на виниле каталога легендарного американского прог-рок-коллектива Toto. The Seventh One — седьмой студийный альбом Toto, изданный в 1988 году.. Toto — американская музыкальная группа, исполняющая прогрессивный рок, поп-рок, хард-рок и софт-рок. Первоначально в состав коллектива входили Дэвид Пейч (вокал, клавишные), Стив Люкатер (гитара, вокал), Бобби Кимболл (вокал), Стив Поркаро (клавишные), Джефф Поркаро
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Продолжение серии переизданий на виниле каталога легендарного американского прог-рок-коллектива Toto. The Seventh One — седьмой студийный альбом Toto, изданный в 1988 году.. Toto — американская музыкальная группа, исполняющая прогрессивный рок, поп-рок, хард-рок и софт-рок. Первоначально в состав коллектива входили Дэвид Пейч (вокал, клавишные), Стив Люкатер (гитара, вокал), Бобби Кимболл (вокал), Стив Поркаро (клавишные), Джефф Поркаро
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Toto - The Seventh One (0190758011516) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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