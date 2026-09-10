Ray Charles - The Platinum Collection (5060403742858) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Ray Charles
Альбом (сингл)
THE PLATINUM COLLECTION
Жанр
Soul
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 424337
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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060403742858]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Ray Charles
Альбом (сингл)
THE PLATINUM COLLECTION
Жанр
Soul
Трек-лист
Hit The Road, Jack, I Got A Woman, It Should've Been Me, I Can't Stop Loving You, I'm Movin On, Mess Around, Georgia On My Mind, Get On The Right Track Baby, Unchain My Heart, What'd I Say (Parts 1&2), Don't Let The Sun Catch You Cryin', Leave My Woman Alone, Hallelujah I Love Her So, Your Cheatin' Heart, Sticks & Stones, See See Rider, This Little Girl Of Mine, Take These Chains From My Heart, Hide 'Nor Hair, Greenbacks, Moanin', Let The Good Times Roll, At The Club, I'm Gonna Move To The Outsk
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
The Platinum Collection (9)
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ray Charles - The Platinum Collection (5060403742858) виниловая пластинка
Потрясающая коллекция хитов одного из величайших исполнителей в истории американской музыки, Рэя Чарльза.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул, Цветной винил
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Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060403742858]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Ray Charles
Альбом (сингл)
THE PLATINUM COLLECTION
Жанр
Soul
Трек-лист
Hit The Road, Jack, I Got A Woman, It Should've Been Me, I Can't Stop Loving You, I'm Movin On, Mess Around, Georgia On My Mind, Get On The Right Track Baby, Unchain My Heart, What'd I Say (Parts 1&2), Don't Let The Sun Catch You Cryin', Leave My Woman Alone, Hallelujah I Love Her So, Your Cheatin' Heart, Sticks & Stones, See See Rider, This Little Girl Of Mine, Take These Chains From My Heart, Hide 'Nor Hair, Greenbacks, Moanin', Let The Good Times Roll, At The Club, I'm Gonna Move To The Outsk
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
The Platinum Collection (9)
Страна производитель
Великобритания
Потрясающая коллекция хитов одного из величайших исполнителей в истории американской музыки, Рэя Чарльза.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул, Цветной винил
Ray Charles - The Platinum Collection (5060403742858) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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