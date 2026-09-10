Blink-182 - Nine (0190759632314) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Blink-182 - Nine (0190759632314) виниловая пластинка
Группа blink-182, номинанты «Грэмми» и поп-панк-легенды родом из Калифорнии, объявила о выходе долгожданного студийного альбома. Пластинка, получившая название NINE, увидит свет 20 сентября на Columbia Records. Группа уже выпустила несколько синглов — это новый трек «Darkside», «Happy Days», «Generational Divide» и «Blame It On My Youth», который попал в первую десятку ротации на радио. Lyric-видео на «Darkside» доступно для просмотра ЗДЕСЬ. Со времен своих первых работ, записанных в 1992 году в Сан-Диего, blink-182 продали свыше 50 миллионов альбомов по всему миру и дали сотни концертов в разных уголках планеты, став одной из самых вдохновляющих рок-групп своего поколения. blink-182 — это Марк Хоппус (вокал, бас-гитара), Трэвис Баркер (барабаны) и Мэтт Скиба (вокал, гитара).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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