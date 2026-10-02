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Absu - Abzu (coloured) (0602508945472) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Absu - Abzu (coloured) (0602508945472) виниловая пластинка

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Absu - Abzu (coloured) (0602508945472) виниловая пластинка - фото 1
Absu - Abzu (coloured) (0602508945472) виниловая пластинка - фото 2
Absu - Abzu (coloured) (0602508945472) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Absu
Альбом (сингл)
Abzu
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Absu - Abzu (coloured) (0602508945472) виниловая пластинка - фото 1
  • Absu - Abzu (coloured) (0602508945472) виниловая пластинка - фото 2
  • Absu - Abzu (coloured) (0602508945472) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 423195
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Absu - Abzu (coloured) (0602508945472) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Spinefarm
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Spinefarm Records
Barcode
[0602508945472]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Absu
Альбом (сингл)
Abzu
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Финляндия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Absu - Abzu (coloured) (0602508945472) виниловая пластинка

Absu - Abzu (coloured) (0602508945472) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Absu - Abzu (coloured) (0602508945472) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Spinefarm
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Spinefarm Records
Barcode
[0602508945472]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Absu
Альбом (сингл)
Abzu
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Финляндия
Описание
Absu - Abzu (coloured) (0602508945472) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Absu - Abzu (coloured) (0602508945472) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4430 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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