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Наушники Panasonic RB-HX220BEEK черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Panasonic RB-HX220BEEK черный

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Наушники Panasonic RB-HX220BEEK черный - фото 2
Наушники Panasonic RB-HX220BEEK черный - фото 3
Наушники Panasonic RB-HX220BEEK черный - фото 4
Наушники Panasonic RB-HX220BEEK черный - фото 5
Наушники Panasonic RB-HX220BEEK черный - фото 6
Наушники Panasonic RB-HX220BEEK черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
  • Наушники Panasonic RB-HX220BEEK черный - фото 1
  • Наушники Panasonic RB-HX220BEEK черный - фото 2
  • Наушники Panasonic RB-HX220BEEK черный - фото 3
  • Наушники Panasonic RB-HX220BEEK черный - фото 4
  • Наушники Panasonic RB-HX220BEEK черный - фото 5
  • Наушники Panasonic RB-HX220BEEK черный - фото 6
  • Наушники Panasonic RB-HX220BEEK черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 419574
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
23
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х18х9
Вес, г.
195

Описание товара Наушники Panasonic RB-HX220BEEK черный

Наушники Panasonic RB-HX220BEEK черный Беспроводная стереогарнитура Panasonic HX220 подключается к источнику звука по каналу Bluetooth, благодаря чему ее можно использовать для разговоров по мобильному телефону. Аккумулятор предоставляет возможность беспрерывно прослушивать музыку в течении 3 часов после быстрой зарядки за 15 минут и 23 часа при полной зарядке батареи.

Отзывы о товаре Наушники Panasonic RB-HX220BEEK черный

Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Вячеслав Л.

Достоинства:


Комментарий:
Звучание отличное. Наушники не давят на хрящи ушей, комфортно.
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2024
Вадим Парфёнов

Достоинства:


Комментарий:
Наушники супер. Каждый раз беру и радуюсь.
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2024
Константин К.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление хорошее
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2024
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Приличные наушники за свою цену. Нет смысла ожидать звука, как у аналогов из профессиональных линеек, но для поездок вполне достойный вариант



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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
23
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Panasonic RB-HX220BEEK черный Беспроводная стереогарнитура Panasonic HX220 подключается к источнику звука по каналу Bluetooth, благодаря чему ее можно использовать для разговоров по мобильному телефону. Аккумулятор предоставляет возможность беспрерывно прослушивать музыку в течении 3 часов после быстрой зарядки за 15 минут и 23 часа при полной зарядке батареи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Вячеслав Л.

Достоинства:


Комментарий:
Звучание отличное. Наушники не давят на хрящи ушей, комфортно.
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2024
Вадим Парфёнов

Достоинства:


Комментарий:
Наушники супер. Каждый раз беру и радуюсь.
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2024
Константин К.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление хорошее
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2024
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Приличные наушники за свою цену. Нет смысла ожидать звука, как у аналогов из профессиональных линеек, но для поездок вполне достойный вариант


Наушники Panasonic RB-HX220BEEK черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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