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Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-256 черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-256 черная

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Микроволновая печь Weissgauff HMT-256 черный - фото 1
Микроволновая печь Weissgauff HMT-256 черный - фото 2
Микроволновая печь Weissgauff HMT-256 черный - фото 3
Микроволновая печь Weissgauff HMT-256 черный - фото 4
Микроволновая печь Weissgauff HMT-256 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
  • Микроволновая печь Weissgauff HMT-256 черный - фото 1
  • Микроволновая печь Weissgauff HMT-256 черный - фото 2
  • Микроволновая печь Weissgauff HMT-256 черный - фото 3
  • Микроволновая печь Weissgauff HMT-256 черный - фото 4
  • Микроволновая печь Weissgauff HMT-256 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 415072
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Характеристики

Бренд
Weissgauff
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х50х38
Вес, кг.
19.5

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-256 черная

Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-256 с лаконичной черной расцветкой лицевой панели обладает вместительностью 25 л, благодаря чему в ней можно разогревать большие порции блюд. Одной из главных особенностей устройства является отсутствие в его конструкции поворотного стола. Однако, благодаря системе Spiegel еда будет равномерно разогреваться со всех сторон за счет эффективного распределения микроволновых волн. Этому также способствует специальное биокерамическое покрытие, реализующее настоящий 3D-нагрев с сохранением всех полезных веществ и минералов в ингредиентах. Модель Weissgauff HMT-256 управляется при помощи селекторов на 12 функций и 11 автопрограмм. С их помощью в этом устройстве можно не только разогревать, но и полноценно готовить блюда. Получить на птице, курице, сосисках или рыбе аппетитную румяную корочку поможет кварцевый гриль. Режим Разморозка позволит подготовить к дальнейшей готовке ингредиенты, которые вы только что достали из морозильной камеры.

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-256 черная




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Характеристики
Бренд
Weissgauff
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-256 с лаконичной черной расцветкой лицевой панели обладает вместительностью 25 л, благодаря чему в ней можно разогревать большие порции блюд. Одной из главных особенностей устройства является отсутствие в его конструкции поворотного стола. Однако, благодаря системе Spiegel еда будет равномерно разогреваться со всех сторон за счет эффективного распределения микроволновых волн. Этому также способствует специальное биокерамическое покрытие, реализующее настоящий 3D-нагрев с сохранением всех полезных веществ и минералов в ингредиентах. Модель Weissgauff HMT-256 управляется при помощи селекторов на 12 функций и 11 автопрограмм. С их помощью в этом устройстве можно не только разогревать, но и полноценно готовить блюда. Получить на птице, курице, сосисках или рыбе аппетитную румяную корочку поможет кварцевый гриль. Режим Разморозка позволит подготовить к дальнейшей готовке ингредиенты, которые вы только что достали из морозильной камеры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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