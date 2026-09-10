Микроволновая печь Hyundai HYM-M2041 белая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Объем
20 л
Расположение
отдельно стоящая
Цвет
белый
Диаметр поворотного стола
245 мм
Управление
поворотные механические
Дисплей
нет
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 415053
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроволновая печь
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Прочее
таймер на 30 мин
Страна производства
Республика Корея
Технология «Без поворотного стола»
нет
Функции и особенности
подсветка камеры, звуковой сигнал, режим разморозки
Объем
20 л
Расположение
отдельно стоящая
Цвет
белый
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
245 мм
Управление
поворотные механические
Дисплей
нет
Тип гриля
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Комбинированные режимы
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х36х26
Вес, кг.
11
Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-M2041 белая
Классическая микроволновая печь с простым и надёжным механическим управлением. Этот прибор заметно облегчит ваши кухонные хлопоты. Вы сможете не только готовить, но и быстро разогревать еду прямо в тарелке (при условии, что она подходит для использования в СВЧ).
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт, большие
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Микроволновая печь
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Прочее
таймер на 30 мин
Страна производства
Республика Корея
Технология «Без поворотного стола»
нет
Функции и особенности
подсветка камеры, звуковой сигнал, режим разморозки
Объем
20 л
Расположение
отдельно стоящая
Цвет
белый
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Развернуть
Диаметр поворотного стола
245 мм
Управление
поворотные механические
Дисплей
нет
Тип гриля
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Комбинированные режимы
нет
Страна производитель
Китай
Классическая микроволновая печь с простым и надёжным механическим управлением. Этот прибор заметно облегчит ваши кухонные хлопоты. Вы сможете не только готовить, но и быстро разогревать еду прямо в тарелке (при условии, что она подходит для использования в СВЧ).
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт, большие
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт, большие
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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