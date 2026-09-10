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Видеокамера IP Hikvision DS-2DE3A404IW-DE 12мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокамера IP Hikvision DS-2DE3A404IW-DE 12мм

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Видеокамера IP Hikvision DS-2DE3A404IW-DE 12мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 410239
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, кг.
2.33

Описание товара Видеокамера IP Hikvision DS-2DE3A404IW-DE 12мм

Камера видеонаблюдения отличается компактностью и продуманным дизайном. Низкая температура и повышенная влажность не отразятся на качестве ее работы, а технические параметры, гарантированные известным брендом HikVision, удовлетворят самые взыскательные требования.

Отзывы о товаре Видеокамера IP Hikvision DS-2DE3A404IW-DE 12мм




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Описание
Камера видеонаблюдения отличается компактностью и продуманным дизайном. Низкая температура и повышенная влажность не отразятся на качестве ее работы, а технические параметры, гарантированные известным брендом HikVision, удовлетворят самые взыскательные требования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокамера IP Hikvision DS-2DE3A404IW-DE 12мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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