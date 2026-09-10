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Наушники Mad Catz E.S. PRO+ белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Mad Catz E.S. PRO+ белый

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Наушники Mad Catz E.S. PRO+ белый - фото 1
Наушники Mad Catz E.S. PRO+ белый - фото 2
Наушники Mad Catz E.S. PRO+ белый - фото 3
Наушники Mad Catz E.S. PRO+ белый - фото 4
Наушники Mad Catz E.S. PRO+ белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
  • Наушники Mad Catz E.S. PRO+ белый - фото 1
  • Наушники Mad Catz E.S. PRO+ белый - фото 2
  • Наушники Mad Catz E.S. PRO+ белый - фото 3
  • Наушники Mad Catz E.S. PRO+ белый - фото 4
  • Наушники Mad Catz E.S. PRO+ белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 408221
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Характеристики

Бренд
Mad Catz
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.5
Размеры в упаковке, см
10х10х3
Вес, г.
170

Описание товара Наушники Mad Catz E.S. PRO+ белый

Ультралёгкие геймерские наушники Mad Catz E.S. PRO+ делают игровой процесс максимально комфортным. Они весят так мало, что через пару минут ты забудешь об их существовании и полностью погрузишься в виртуальный мир.

Отзывы о товаре Наушники Mad Catz E.S. PRO+ белый




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Характеристики
Бренд
Mad Catz
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.5
Описание
Ультралёгкие геймерские наушники Mad Catz E.S. PRO+ делают игровой процесс максимально комфортным. Они весят так мало, что через пару минут ты забудешь об их существовании и полностью погрузишься в виртуальный мир.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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