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Память оперативная Kingston DDR3 8Gb 1600MHz SODIMM (KVR16S11/8) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная Kingston DDR3 8Gb 1600MHz SODIMM (KVR16S11/8)

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Память оперативная Kingston DDR3 8Gb 1600MHz SODIMM (KVR16S11/8)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
Тайминги
11-11-11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 40811
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
CAS Latency (CL), тактов
11
Тайминги
11-11-11
Напряжение питания
1, 5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Память оперативная Kingston DDR3 8Gb 1600MHz SODIMM (KVR16S11/8)

Оперативная память SODIMM Kingston удовлетворит нужды самого требовательного пользователя. Модель отличается фирменным качеством сборки, которым характеризуются все планки данного производителя. Используемые материалы прошли серьезный отбор на предмет соответствия существующим стандартам. Кроме того, заметна забота о безопасности модуля при транспортировке – прочная пластиковая упаковка защищает его от попадания влаги или ударов. SODIMM Kingston имеет десятилетнюю гарантию от изготовителя. SODIMM Kingston не перегревается при длительной работе, функционирует под напряжением 1.5 В. Формат DDR3 имеет высокую производительность и энергоэффективность. Разница после установки представленной планки дополнительной динамической памяти будет очевидна сразу.

Отзывы о товаре Память оперативная Kingston DDR3 8Gb 1600MHz SODIMM (KVR16S11/8)




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
CAS Latency (CL), тактов
11
Тайминги
11-11-11
Напряжение питания
1, 5
Страна производитель
Китай
Описание
Оперативная память SODIMM Kingston удовлетворит нужды самого требовательного пользователя. Модель отличается фирменным качеством сборки, которым характеризуются все планки данного производителя. Используемые материалы прошли серьезный отбор на предмет соответствия существующим стандартам. Кроме того, заметна забота о безопасности модуля при транспортировке – прочная пластиковая упаковка защищает его от попадания влаги или ударов. SODIMM Kingston имеет десятилетнюю гарантию от изготовителя. SODIMM Kingston не перегревается при длительной работе, функционирует под напряжением 1.5 В. Формат DDR3 имеет высокую производительность и энергоэффективность. Разница после установки представленной планки дополнительной динамической памяти будет очевидна сразу.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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