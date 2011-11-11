Память оперативная Kingston DDR3 8Gb 1600MHz SODIMM (KVR16S11/8)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Kingston DDR3 8Gb 1600MHz SODIMM (KVR16S11/8)
Оперативная память SODIMM Kingston удовлетворит нужды самого требовательного пользователя. Модель отличается фирменным качеством сборки, которым характеризуются все планки данного производителя. Используемые материалы прошли серьезный отбор на предмет соответствия существующим стандартам. Кроме того, заметна забота о безопасности модуля при транспортировке – прочная пластиковая упаковка защищает его от попадания влаги или ударов. SODIMM Kingston имеет десятилетнюю гарантию от изготовителя. SODIMM Kingston не перегревается при длительной работе, функционирует под напряжением 1.5 В. Формат DDR3 имеет высокую производительность и энергоэффективность. Разница после установки представленной планки дополнительной динамической памяти будет очевидна сразу.
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