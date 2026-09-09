Память оперативная DDR4 Kingston 4Gb 3200MHz (KVR32N22S6/4)
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Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
4
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Тайминги
22-22-22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 295777
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Тайминги
22-22-22
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х4х1
Вес, г.
27
Описание товара Память оперативная DDR4 Kingston 4Gb 3200MHz (KVR32N22S6/4)
Оперативная память произведена учетом требований современных компьютерных систем, что гарантирует ее универсальность надежность.
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Бренд
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Тайминги
22-22-22
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Оперативная память произведена учетом требований современных компьютерных систем, что гарантирует ее универсальность надежность.
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Память оперативная DDR4 Kingston 4Gb 3200MHz (KVR32N22S6/4) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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