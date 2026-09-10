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Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE300 2.4/5ГГц AC1200 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE300 2.4/5ГГц AC1200

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Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-Link RE300 - фото 1
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-Link RE300 - фото 2
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-Link RE300 - фото 3
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-Link RE300 - фото 4
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-Link RE300 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
  • Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-Link RE300 - фото 1
  • Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-Link RE300 - фото 2
  • Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-Link RE300 - фото 3
  • Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-Link RE300 - фото 4
  • Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-Link RE300 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 408052
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Размеры в упаковке, см
11х8х7
Вес, г.
150

Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE300 2.4/5ГГц AC1200

Используя усилитель беспроводного сигнала TP-LINK RE300, вы сможете без каких-либо излишних усилий обеспечить нужный уровень качества функционирования беспроводной сети. Применение усилителя особенно актуально в случае, если сеть Wi-Fi эксплуатируется в квартире большой площади или в доме, имеющем сложную конфигурацию помещений. Используя специальный индикатор, вы сможете быстро определить оптимальное место для установки усилителя. Устройство не требует монтажа: для подключения усилителя используется электрическая розетка. Усилитель беспроводного сигнала TP-LINK RE300 функционирует в двух диапазонах одновременно – 2.4 и 5 ГГц. Модель отличается низким энергопотреблением: пиковая величина этого показателя равна лишь 7.3 Вт. Усилитель отличается простотой настройки. Устройство совместимо со всеми распространенными в настоящее время операционными системами. Эффективность и работоспособность усилителя гарантируются производителем при температуре окружающей среды, меняющейся в пределах от 0 до 40 °C. Модель предназначена для работы внутри помещений.

Отзывы о товаре Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE300 2.4/5ГГц AC1200




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Описание
Используя усилитель беспроводного сигнала TP-LINK RE300, вы сможете без каких-либо излишних усилий обеспечить нужный уровень качества функционирования беспроводной сети. Применение усилителя особенно актуально в случае, если сеть Wi-Fi эксплуатируется в квартире большой площади или в доме, имеющем сложную конфигурацию помещений. Используя специальный индикатор, вы сможете быстро определить оптимальное место для установки усилителя. Устройство не требует монтажа: для подключения усилителя используется электрическая розетка. Усилитель беспроводного сигнала TP-LINK RE300 функционирует в двух диапазонах одновременно – 2.4 и 5 ГГц. Модель отличается низким энергопотреблением: пиковая величина этого показателя равна лишь 7.3 Вт. Усилитель отличается простотой настройки. Устройство совместимо со всеми распространенными в настоящее время операционными системами. Эффективность и работоспособность усилителя гарантируются производителем при температуре окружающей среды, меняющейся в пределах от 0 до 40 °C. Модель предназначена для работы внутри помещений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE300 2.4/5ГГц AC1200 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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