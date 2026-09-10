Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE300 2.4/5ГГц AC1200
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE300 2.4/5ГГц AC1200
Используя усилитель беспроводного сигнала TP-LINK RE300, вы сможете без каких-либо излишних усилий обеспечить нужный уровень качества функционирования беспроводной сети. Применение усилителя особенно актуально в случае, если сеть Wi-Fi эксплуатируется в квартире большой площади или в доме, имеющем сложную конфигурацию помещений. Используя специальный индикатор, вы сможете быстро определить оптимальное место для установки усилителя. Устройство не требует монтажа: для подключения усилителя используется электрическая розетка. Усилитель беспроводного сигнала TP-LINK RE300 функционирует в двух диапазонах одновременно – 2.4 и 5 ГГц. Модель отличается низким энергопотреблением: пиковая величина этого показателя равна лишь 7.3 Вт. Усилитель отличается простотой настройки. Устройство совместимо со всеми распространенными в настоящее время операционными системами. Эффективность и работоспособность усилителя гарантируются производителем при температуре окружающей среды, меняющейся в пределах от 0 до 40 °C. Модель предназначена для работы внутри помещений.
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