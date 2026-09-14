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Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A18 PRO 2.4/5ГГц AC1200 1x1Gb купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A18 PRO 2.4/5ГГц AC1200 1x1Gb

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Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A18 PRO 2.4/5ГГц AC1200 1x1Gb - фото 1
Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A18 PRO 2.4/5ГГц AC1200 1x1Gb - фото 2
Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A18 PRO 2.4/5ГГц AC1200 1x1Gb - фото 3
Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A18 PRO 2.4/5ГГц AC1200 1x1Gb - фото 4
Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A18 PRO 2.4/5ГГц AC1200 1x1Gb - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип антенны
внешняя
Усиление, dbi
3
Усиление сигнала
5 Ггц
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A18 PRO 2.4/5ГГц AC1200 1x1Gb - фото 1
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A18 PRO 2.4/5ГГц AC1200 1x1Gb - фото 2
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A18 PRO 2.4/5ГГц AC1200 1x1Gb - фото 3
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A18 PRO 2.4/5ГГц AC1200 1x1Gb - фото 4
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A18 PRO 2.4/5ГГц AC1200 1x1Gb - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737701
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Характеристики

Бренд
Tenda
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Вид оборудования
усилитель сигнала
Тип антенны
внешняя
Установка
внутри помещения
Усиление, dbi
3
Усиление сигнала
5 Ггц
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х9
Вес, г.
280

Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A18 PRO 2.4/5ГГц AC1200 1x1Gb

A18 Pro — это двухдиапазонный усилитель Wi-Fi AC1200, предназначенный для средних и больших семей, а также частных домов. Диапазон 5 ГГц оснащен двумя внешними усилителями мощности, а также двумя высокопроизводительными внешними антеннами, которые позволяют эффективно расширить существующую беспроводную сеть, устранить «слепые зоны» Wi-Fi и наслаждаться невероятно быстрым интернетом. A18 Pro оснащен гигабитным портом Ethernet, который обеспечивает скорость сети более 100 Мбит/с в режиме точки доступа. Страница настройки ретранслятора отобразится автоматически после подключения смартфона или ПК к Wi-Fi ретранслятора. Устройство может быстро выполнить автоматическое двухдиапазонное расширение (инновационная разработка Tenda). С помощью приложения Tenda Wi-Fi вы можете удаленно просматривать устройства ретрансляции и управлять ими в любое время и в любом месте, что сделает вашу жизнь еще комфортнее.

Отзывы о товаре Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A18 PRO 2.4/5ГГц AC1200 1x1Gb




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Tenda
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Вид оборудования
усилитель сигнала
Тип антенны
внешняя
Установка
внутри помещения
Усиление, dbi
3
Усиление сигнала
5 Ггц
Страна производитель
Китай
Описание
A18 Pro — это двухдиапазонный усилитель Wi-Fi AC1200, предназначенный для средних и больших семей, а также частных домов. Диапазон 5 ГГц оснащен двумя внешними усилителями мощности, а также двумя высокопроизводительными внешними антеннами, которые позволяют эффективно расширить существующую беспроводную сеть, устранить «слепые зоны» Wi-Fi и наслаждаться невероятно быстрым интернетом. A18 Pro оснащен гигабитным портом Ethernet, который обеспечивает скорость сети более 100 Мбит/с в режиме точки доступа. Страница настройки ретранслятора отобразится автоматически после подключения смартфона или ПК к Wi-Fi ретранслятора. Устройство может быстро выполнить автоматическое двухдиапазонное расширение (инновационная разработка Tenda). С помощью приложения Tenda Wi-Fi вы можете удаленно просматривать устройства ретрансляции и управлять ими в любое время и в любом месте, что сделает вашу жизнь еще комфортнее.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A18 PRO 2.4/5ГГц AC1200 1x1Gb - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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