Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A18 PRO 2.4/5ГГц AC1200 1x1Gb
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A18 PRO 2.4/5ГГц AC1200 1x1Gb
A18 Pro — это двухдиапазонный усилитель Wi-Fi AC1200, предназначенный для средних и больших семей, а также частных домов. Диапазон 5 ГГц оснащен двумя внешними усилителями мощности, а также двумя высокопроизводительными внешними антеннами, которые позволяют эффективно расширить существующую беспроводную сеть, устранить «слепые зоны» Wi-Fi и наслаждаться невероятно быстрым интернетом. A18 Pro оснащен гигабитным портом Ethernet, который обеспечивает скорость сети более 100 Мбит/с в режиме точки доступа. Страница настройки ретранслятора отобразится автоматически после подключения смартфона или ПК к Wi-Fi ретранслятора. Устройство может быстро выполнить автоматическое двухдиапазонное расширение (инновационная разработка Tenda). С помощью приложения Tenda Wi-Fi вы можете удаленно просматривать устройства ретрансляции и управлять ими в любое время и в любом месте, что сделает вашу жизнь еще комфортнее.
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