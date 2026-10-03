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Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA860RE 2.4ГГц N300 1x100Mb купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA860RE 2.4ГГц N300 1x100Mb

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Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA860RE 2.4ГГц N300 1x100Mb - фото 1
Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA860RE 2.4ГГц N300 1x100Mb - фото 2
Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA860RE 2.4ГГц N300 1x100Mb - фото 3
Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA860RE 2.4ГГц N300 1x100Mb - фото 4
Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA860RE 2.4ГГц N300 1x100Mb - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Тип антенны
внешняя
Усиление, dbi
5
Усиление сигнала
2,4 Ггц
  • Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA860RE 2.4ГГц N300 1x100Mb - фото 1
  • Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA860RE 2.4ГГц N300 1x100Mb - фото 2
  • Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA860RE 2.4ГГц N300 1x100Mb - фото 3
  • Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA860RE 2.4ГГц N300 1x100Mb - фото 4
  • Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA860RE 2.4ГГц N300 1x100Mb - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 770 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 50660
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA860RE 2.4ГГц N300 1x100Mb
1 770 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Вид оборудования
усилитель сигнала
Тип антенны
внешняя
Усиление, dbi
5
Усиление сигнала
2,4 Ггц
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
16х10х9
Вес, г.
320

Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA860RE 2.4ГГц N300 1x100Mb

Wi-Fi усилитель сигнала. Максимальная скорость беспроводного соединения 300 Мбит/с. Работает со всеми беспроводными устройствами стандартов 802.11b/g/n. Увеличенная зона покрытия беспроводной сети. Поддержка Plug and Play. Светодиодный индикатор указывает на силу сигнала, получаемого от маршрутизатора. Дополнительная розетка для устройств.

Отзывы о товаре Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA860RE 2.4ГГц N300 1x100Mb




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Вид оборудования
усилитель сигнала
Тип антенны
внешняя
Усиление, dbi
5
Усиление сигнала
2,4 Ггц
Страна производитель
Тайвань
Описание
Wi-Fi усилитель сигнала. Максимальная скорость беспроводного соединения 300 Мбит/с. Работает со всеми беспроводными устройствами стандартов 802.11b/g/n. Увеличенная зона покрытия беспроводной сети. Поддержка Plug and Play. Светодиодный индикатор указывает на силу сигнала, получаемого от маршрутизатора. Дополнительная розетка для устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA860RE 2.4ГГц N300 1x100Mb - по цене 1770 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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