Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA860RE 2.4ГГц N300 1x100Mb
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Тип антенны
внешняя
Усиление, dbi
5
Усиление сигнала
2,4 Ггц
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 770 руб.
В наличии
Код товара: 50660
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 770 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Вид оборудования
усилитель сигнала
Тип антенны
внешняя
Усиление, dbi
5
Усиление сигнала
2,4 Ггц
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
16х10х9
Вес, г.
320
Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA860RE 2.4ГГц N300 1x100Mb
Wi-Fi усилитель сигнала. Максимальная скорость беспроводного соединения 300 Мбит/с. Работает со всеми беспроводными устройствами стандартов 802.11b/g/n. Увеличенная зона покрытия беспроводной сети. Поддержка Plug and Play. Светодиодный индикатор указывает на силу сигнала, получаемого от маршрутизатора. Дополнительная розетка для устройств.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Вид оборудования
усилитель сигнала
Тип антенны
внешняя
Усиление, dbi
5
Усиление сигнала
2,4 Ггц
Страна производитель
Тайвань
Wi-Fi усилитель сигнала. Максимальная скорость беспроводного соединения 300 Мбит/с. Работает со всеми беспроводными устройствами стандартов 802.11b/g/n. Увеличенная зона покрытия беспроводной сети. Поддержка Plug and Play. Светодиодный индикатор указывает на силу сигнала, получаемого от маршрутизатора. Дополнительная розетка для устройств.
Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA860RE 2.4ГГц N300 1x100Mb - по цене 1770 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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