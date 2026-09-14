Усилитель Wi?Fi сигнала Cudy RE1200 OUTDOOR 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb PoE
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала Cudy RE1200 OUTDOOR 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb PoE
Cudy RE1200 Outdoor является двухдиапазонным, скорость до 867 Мбит/сек на 5 ГГц и до 300 Мбит/сек на 2,4 ГГц. Поддерживает технологию MESH для бесшовного наращивания локальной сети, устраняет «мертвые зоны». Проводной и беспроводной интернет раздается всем вашим устройствам на высокой скорости, надёжно и стабильно. Имеет порт Ethernet c поддержкой РоЕ питания через Ethernet кабель, адаптер РоЕ входит в комплект. Встроенная функция MU-MIMO (Multiple Input Multiple Output) для передачи одновременно несколькими потоками данных позволяет обслуживать все подключенные к роутеру устройства без потери производительности и качества сигнала. Усиливает сигнал Wi-Fi и значительно улучшает покрытие Wi-Fi. Обычно повторитель посылает Wi-Fi сигнал одинаково во всех направлениях. Применяемая в RE1200 Outdoor технология Beamforming позволяет определять точное направление к устройству и передавать Wi-Fi сфокусированный сигнал максимально эффективно.
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