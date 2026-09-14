Top.Mail.Ru
Усилитель Wi?Fi сигнала Cudy RE1500 2.4/5ГГц AX1500 1x100Mb купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Усилитель Wi?Fi сигнала Cudy RE1500 2.4/5ГГц AX1500 1x100Mb

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Wi-Fi усилитель сигнала Cudy RE1500 - фото 1
Wi-Fi усилитель сигнала Cudy RE1500 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип антенны
внешняя
Усиление сигнала
5 Ггц
  • Wi-Fi усилитель сигнала Cudy RE1500 - фото 1
  • Wi-Fi усилитель сигнала Cudy RE1500 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737771
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cudy
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1501 Мбит/с
Вид оборудования
усилитель сигнала
Тип антенны
внешняя
Установка
внутри помещения
Усиление сигнала
5 Ггц
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х7
Вес, г.
100

Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала Cudy RE1500 2.4/5ГГц AX1500 1x100Mb

Устали от того, что постоянно не ловит сигнал Wi-Fi в доме? Данный усилитель сигнала позволит раз и навсегда забыть об этой проблеме за счёт увеличения площади покрытия существующей сети Wi-Fi и создания стабильного подключения во всём доме.

Отзывы о товаре Усилитель Wi?Fi сигнала Cudy RE1500 2.4/5ГГц AX1500 1x100Mb




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Cudy
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1501 Мбит/с
Вид оборудования
усилитель сигнала
Тип антенны
внешняя
Установка
внутри помещения
Усиление сигнала
5 Ггц
Страна производитель
Китай
Описание
Устали от того, что постоянно не ловит сигнал Wi-Fi в доме? Данный усилитель сигнала позволит раз и навсегда забыть об этой проблеме за счёт увеличения площади покрытия существующей сети Wi-Fi и создания стабильного подключения во всём доме.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Усилитель Wi?Fi сигнала Cudy RE1500 2.4/5ГГц AX1500 1x100Mb - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...