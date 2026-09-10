Антенна LTE MikroTik MTAO-LTE-5D-SQ 5dBi 2xSMA MIMO 2x2 699-2690МГц
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi антенна
Тип антенны
Всенаправленная
Усиление, dbi
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 407756
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi антенна
Вид оборудования
антенна
Тип антенны
Всенаправленная
Усиление, dbi
5
Коннектор
RP-SMA (F) x 2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х29
Вес, г.
310
Описание товара Антенна LTE MikroTik MTAO-LTE-5D-SQ 5dBi 2xSMA MIMO 2x2 699-2690МГц
MikroTik mANT LTE 5o - всенаправленная LTE-антенна с коэффициентом усиления 5 дБи специально разработана для совместного использования с LTE-устройствами, такими как: wAP LTE Kit и LtAP mini LTE kit.Обеспечивает высокоскоростной удаленный доступ к сети Интернет за счет улучшения соединения в местах с недостаточным охватом услугами LTE. Плоский корпус антенны способствует удобному монтажу, а отсутствие необходимости точно ее направлять - простой установке.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 750 руб.688 руб. в СплитУсилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE200 2.4/5ГГц AC750 1x100Mb
-
В наличииЦена 2 750 руб.688 руб. в СплитУсилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE205 2.4/5ГГц AC750 1x100Mb
-
В наличииЦена 3 030 руб.758 руб. в СплитУсилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME60X 2.4/5ГГц AX1500 1x1Gb
-
В наличииЦена 3 050 руб.763 руб. в СплитУсилитель Wi?Fi сигнала MikroTik GPER 2.4ГГц 1x100Mb
-
В наличииЦена 3 470 руб. 4 810 руб.868 руб. в СплитУсилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE315 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb
-
В наличииЦена 3 720 руб.930 руб. в СплитУсилитель Wi?Fi сигнала Netcraze Buddy 5 NC-3311 2.4/5ГГц AC1200...
-
В наличииЦена 5 740 руб.1435 руб. в СплитУсилитель Wi?Fi сигнала Netcraze Buddy 6 NC-3411 2.4/5ГГц AX3000...
-
В наличииЦена 5 740 руб.1435 руб. в СплитУсилитель Wi?Fi сигнала Netcraze Buddy 6 SE NC-4410 2.4/5ГГц AX3...
-
В наличииЦена 9 150 руб.2288 руб. в СплитУсилитель Wi?Fi сигнала ASUS RP-BE58 2.4/5ГГц BE3600 1x2.5Gb
-
В наличииЦена 9 350 руб.2338 руб. в СплитУсилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE235BE 2.4/5ГГц BE3600 1x2.5Gb
-
В наличииЦена 12 420 руб.3105 руб. в СплитАнтенна Wi?Fi Ubiquiti AMO-5G10 5ГГц всенаправленная MIMO 10dBi ...
-
В наличииЦена 47 760 руб.11940 руб. в СплитАнтенна Wi?Fi Ubiquiti RD-5G34 5ГГц направленная 34dBi 2xRP-SMA ...
Бренд
Тип товара
Wi-Fi антенна
Вид оборудования
антенна
Тип антенны
Всенаправленная
Усиление, dbi
5
Коннектор
RP-SMA (F) x 2
Страна производитель
Китай
MikroTik mANT LTE 5o - всенаправленная LTE-антенна с коэффициентом усиления 5 дБи специально разработана для совместного использования с LTE-устройствами, такими как: wAP LTE Kit и LtAP mini LTE kit.Обеспечивает высокоскоростной удаленный доступ к сети Интернет за счет улучшения соединения в местах с недостаточным охватом услугами LTE. Плоский корпус антенны способствует удобному монтажу, а отсутствие необходимости точно ее направлять - простой установке.
Антенна LTE MikroTik MTAO-LTE-5D-SQ 5dBi 2xSMA MIMO 2x2 699-2690МГц - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Антенна LTE MikroTik MTAO-LTE-5D-SQ 5dBi 2xSMA MIMO 2x2 699-2690МГц