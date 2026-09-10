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Антенна LTE MikroTik MTAO-LTE-5D-SQ 5dBi 2xSMA MIMO 2x2 699-2690МГц купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Антенна LTE MikroTik MTAO-LTE-5D-SQ 5dBi 2xSMA MIMO 2x2 699-2690МГц

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Wi-Fi антенна MikroTik mANT LTE 5o (MTAO-LTE-5D-SQ) - фото 1
Wi-Fi антенна MikroTik mANT LTE 5o (MTAO-LTE-5D-SQ) - фото 2
Wi-Fi антенна MikroTik mANT LTE 5o (MTAO-LTE-5D-SQ) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi антенна
Тип антенны
Всенаправленная
Усиление, dbi
5
  • Wi-Fi антенна MikroTik mANT LTE 5o (MTAO-LTE-5D-SQ) - фото 1
  • Wi-Fi антенна MikroTik mANT LTE 5o (MTAO-LTE-5D-SQ) - фото 2
  • Wi-Fi антенна MikroTik mANT LTE 5o (MTAO-LTE-5D-SQ) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 407756
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Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi антенна
Вид оборудования
антенна
Тип антенны
Всенаправленная
Усиление, dbi
5
Коннектор
RP-SMA (F) x 2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х29
Вес, г.
310

Описание товара Антенна LTE MikroTik MTAO-LTE-5D-SQ 5dBi 2xSMA MIMO 2x2 699-2690МГц

MikroTik mANT LTE 5o - всенаправленная LTE-антенна с коэффициентом усиления 5 дБи специально разработана для совместного использования с LTE-устройствами, такими как: wAP LTE Kit и LtAP mini LTE kit.Обеспечивает высокоскоростной удаленный доступ к сети Интернет за счет улучшения соединения в местах с недостаточным охватом услугами LTE. Плоский корпус антенны способствует удобному монтажу, а отсутствие необходимости точно ее направлять - простой установке.

Отзывы о товаре Антенна LTE MikroTik MTAO-LTE-5D-SQ 5dBi 2xSMA MIMO 2x2 699-2690МГц




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi антенна
Вид оборудования
антенна
Тип антенны
Всенаправленная
Усиление, dbi
5
Коннектор
RP-SMA (F) x 2
Страна производитель
Китай
Описание
MikroTik mANT LTE 5o - всенаправленная LTE-антенна с коэффициентом усиления 5 дБи специально разработана для совместного использования с LTE-устройствами, такими как: wAP LTE Kit и LtAP mini LTE kit.Обеспечивает высокоскоростной удаленный доступ к сети Интернет за счет улучшения соединения в местах с недостаточным охватом услугами LTE. Плоский корпус антенны способствует удобному монтажу, а отсутствие необходимости точно ее направлять - простой установке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Антенна LTE MikroTik MTAO-LTE-5D-SQ 5dBi 2xSMA MIMO 2x2 699-2690МГц - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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