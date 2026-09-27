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Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME30 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME30 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb

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Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME30 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb - фото 1
Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME30 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb - фото 2
Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME30 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb - фото 3
Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME30 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb - фото 4
Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME30 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb - фото 5
Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME30 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb - фото 6
Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME30 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb - фото 7
Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME30 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb - фото 8
Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME30 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb - фото 9
Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME30 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb - фото 10
Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME30 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb - фото 11
Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME30 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb - фото 12
Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME30 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb - фото 13
Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME30 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb - фото 14
Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME30 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb - фото 15
Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME30 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Усиление сигнала
2,4 Ггц, 5 Ггц
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME30 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb - фото 1
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME30 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb - фото 2
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME30 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb - фото 3
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME30 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb - фото 4
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME30 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb - фото 5
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME30 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb - фото 6
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME30 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb - фото 7
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME30 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb - фото 8
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME30 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb - фото 9
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME30 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb - фото 10
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME30 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb - фото 11
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME30 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb - фото 12
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME30 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb - фото 13
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME30 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb - фото 14
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME30 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb - фото 15
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME30 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627219
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Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1200 Мбит/с
Усиление сигнала
2,4 Ггц, 5 Ггц
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х7
Вес, г.
900

Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME30 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb

Усилитель беспроводного сигнала Mercusys ME30 — это простое и функциональное устройство, которое позволяет легко расширить зону покрытия существующей беспроводной сети дома или в небольшом офисе и избавиться от «слепых зон» или слабого сигнала в отдаленных участках помещения. Благодаря этому вы сможете свободно перемещаться и работать в сети Интернет везде, где удобно, не теряя соединение. Усилитель беспроводного сигнала Mercusys ME30 может одновременно работать на частоте 2.4 и 5 ГГц и поддерживает широкий ряд протоколов 802.11. Благодаря этому максимальная суммарная скорость беспроводного соединения может достигать 1200 Мбит/с. Мощность встроенного передатчика составляет 20 dBm, что вкупе с 2 внешними антеннами обеспечивает стабильный сигнал без каких-либо помех на всем диапазоне расстояний. Для защиты соединения используются протоколы WPA-PSK и WPA2-PSK. Усилитель беспроводного сигнала Mercusys ME30 отличается простотой настройки.

Отзывы о товаре Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME30 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1200 Мбит/с
Усиление сигнала
2,4 Ггц, 5 Ггц
Страна производитель
Китай
Описание
Усилитель беспроводного сигнала Mercusys ME30 — это простое и функциональное устройство, которое позволяет легко расширить зону покрытия существующей беспроводной сети дома или в небольшом офисе и избавиться от «слепых зон» или слабого сигнала в отдаленных участках помещения. Благодаря этому вы сможете свободно перемещаться и работать в сети Интернет везде, где удобно, не теряя соединение. Усилитель беспроводного сигнала Mercusys ME30 может одновременно работать на частоте 2.4 и 5 ГГц и поддерживает широкий ряд протоколов 802.11. Благодаря этому максимальная суммарная скорость беспроводного соединения может достигать 1200 Мбит/с. Мощность встроенного передатчика составляет 20 dBm, что вкупе с 2 внешними антеннами обеспечивает стабильный сигнал без каких-либо помех на всем диапазоне расстояний. Для защиты соединения используются протоколы WPA-PSK и WPA2-PSK. Усилитель беспроводного сигнала Mercusys ME30 отличается простотой настройки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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