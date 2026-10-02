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Steve Winwood - Refugees Of The Heart (0602557237207) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Steve Winwood - Refugees Of The Heart (0602557237207) виниловая пластинка

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Steve Winwood - Refugees Of The Heart (0602557237207) виниловая пластинка - фото 1
Steve Winwood - Refugees Of The Heart (0602557237207) виниловая пластинка - фото 2
Steve Winwood - Refugees Of The Heart (0602557237207) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Steve Winwood
Альбом (сингл)
Refugees Of The Heart
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Steve Winwood - Refugees Of The Heart (0602557237207) виниловая пластинка - фото 1
  • Steve Winwood - Refugees Of The Heart (0602557237207) виниловая пластинка - фото 2
  • Steve Winwood - Refugees Of The Heart (0602557237207) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 403440
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Steve Winwood - Refugees Of The Heart (0602557237207) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557237207]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Steve Winwood
Альбом (сингл)
Refugees Of The Heart
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
You'll Keep On Searching, Every Day (Oh Lord), One And Only Man, I Will Be Here, Another Deal Goes Down, Running On, Come Out And Dance, In The Light Of Day
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Steve Winwood - Refugees Of The Heart (0602557237207) виниловая пластинка

Track List

A1You'll Keep On Searching6:15
A2Every Day (Oh Lord)5:44
A3One And Only Man4:56
A4I Will Be Here5:50
B1Another Deal Goes Down4:55
B2Running On4:15
B3Come Out And Dance5:30
B4In The Light Of Day9:35



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Steve Winwood - Refugees Of The Heart (0602557237207) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557237207]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Steve Winwood
Альбом (сингл)
Refugees Of The Heart
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
You'll Keep On Searching, Every Day (Oh Lord), One And Only Man, I Will Be Here, Another Deal Goes Down, Running On, Come Out And Dance, In The Light Of Day
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1You'll Keep On Searching6:15
A2Every Day (Oh Lord)5:44
A3One And Only Man4:56
A4I Will Be Here5:50
B1Another Deal Goes Down4:55
B2Running On4:15
B3Come Out And Dance5:30
B4In The Light Of Day9:35


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Steve Winwood - Refugees Of The Heart (0602557237207) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3390 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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