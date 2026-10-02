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John Gary Williams - John Gary Williams (0888072397699) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Gary Williams - John Gary Williams (0888072397699) виниловая пластинка

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John Gary Williams - John Gary Williams (0888072397699) виниловая пластинка - фото 1
John Gary Williams - John Gary Williams (0888072397699) виниловая пластинка - фото 2
John Gary Williams - John Gary Williams (0888072397699) виниловая пластинка - фото 3
John Gary Williams - John Gary Williams (0888072397699) виниловая пластинка - фото 4
John Gary Williams - John Gary Williams (0888072397699) виниловая пластинка - фото 5
John Gary Williams - John Gary Williams (0888072397699) виниловая пластинка - фото 6
John Gary Williams - John Gary Williams (0888072397699) виниловая пластинка - фото 7
John Gary Williams - John Gary Williams (0888072397699) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
John Gary Williams
Альбом (сингл)
John Gary Williams
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Gary Williams - John Gary Williams (0888072397699) виниловая пластинка - фото 1
  • John Gary Williams - John Gary Williams (0888072397699) виниловая пластинка - фото 2
  • John Gary Williams - John Gary Williams (0888072397699) виниловая пластинка - фото 3
  • John Gary Williams - John Gary Williams (0888072397699) виниловая пластинка - фото 4
  • John Gary Williams - John Gary Williams (0888072397699) виниловая пластинка - фото 5
  • John Gary Williams - John Gary Williams (0888072397699) виниловая пластинка - фото 6
  • John Gary Williams - John Gary Williams (0888072397699) виниловая пластинка - фото 7
  • John Gary Williams - John Gary Williams (0888072397699) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 403423
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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John Gary Williams - John Gary Williams (0888072397699) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072397699]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
John Gary Williams
Альбом (сингл)
John Gary Williams
Жанр
Soul
Трек-лист
I See Hope, I'm So Glad Fools Can Fall In Love, Honey, Loving You (It Ain't Easy), Ask The Lonely, How Could I Let You Get Away, Open Your Heart (And Let Love Come In), The Whole Damn World Is Going Crazy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Gary Williams - John Gary Williams (0888072397699) виниловая пластинка

Track List

A1I See Hope3:02
A2I'm So Glad Fools Can Fall In Love4:13
A3Honey6:37
A4Loving You (It Ain't Easy)2:44
B1Ask The Lonely3:31
B2How Could I Let You Get Away4:00
B3Open Your Heart (And Let Love Come In)3:12
B4The Whole Damn World Is Going Crazy3:10



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре John Gary Williams - John Gary Williams (0888072397699) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072397699]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
John Gary Williams
Альбом (сингл)
John Gary Williams
Жанр
Soul
Трек-лист
I See Hope, I'm So Glad Fools Can Fall In Love, Honey, Loving You (It Ain't Easy), Ask The Lonely, How Could I Let You Get Away, Open Your Heart (And Let Love Come In), The Whole Damn World Is Going Crazy
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1I See Hope3:02
A2I'm So Glad Fools Can Fall In Love4:13
A3Honey6:37
A4Loving You (It Ain't Easy)2:44
B1Ask The Lonely3:31
B2How Could I Let You Get Away4:00
B3Open Your Heart (And Let Love Come In)3:12
B4The Whole Damn World Is Going Crazy3:10


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Gary Williams - John Gary Williams (0888072397699) виниловая пластинка - по цене 4430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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