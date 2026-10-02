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The Who - My Generation (0602537156030) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Who - My Generation (0602537156030) виниловая пластинка

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The Who - My Generation (0602537156030) виниловая пластинка - фото 1
The Who - My Generation (0602537156030) виниловая пластинка - фото 2
The Who - My Generation (0602537156030) виниловая пластинка - фото 3
The Who - My Generation (0602537156030) виниловая пластинка - фото 4
The Who - My Generation (0602537156030) виниловая пластинка - фото 5
The Who - My Generation (0602537156030) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
The Who
Альбом (сингл)
My Generation
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Who - My Generation (0602537156030) виниловая пластинка - фото 1
  • The Who - My Generation (0602537156030) виниловая пластинка - фото 2
  • The Who - My Generation (0602537156030) виниловая пластинка - фото 3
  • The Who - My Generation (0602537156030) виниловая пластинка - фото 4
  • The Who - My Generation (0602537156030) виниловая пластинка - фото 5
  • The Who - My Generation (0602537156030) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 403411
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Who - My Generation (0602537156030) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Who, The
filter_none Товар входит в коллекцию Who, The

Коллекция Who, The


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602537156030]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
The Who
Альбом (сингл)
My Generation
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Out In The Street, I Don't Mind, The Good's Gone, La-La-La Lies, Much Too Much, My Generation, The Kids Are Alright, Please, Please, Please, It's Not True, I'm A Man, A Legal Matter, The Ox
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Who - My Generation (0602537156030) виниловая пластинка

В 1965 году вышел дебютный альбом My Generation от будущих легенд британской музыкальной сцены The Who. На родине пластинку приняли очень хорошо — она заняла 5 позицию в чарте и получила золотой статус по продажам. Позднее эта работа вошла во многие рейтинги, в том числе заняв 236 строку в списке «500 величайших альбомов всех времен» по версии уважаемого издания Rolling Stone. Британская рок-группа The Who была сформирована в 1964 году. Получила популярность за счет концертных выступлений, на которых разбивала музыкальные инструменты. Коллектив считается одним из самых влиятельных в 60-70-х годах, первый успех пришел в 1965 с выпуском сингла «I Can't Explain» и дебютного альбома «My Generation» того же года. В Британии было выпущено 11 студийных альбомов, некоторые из них получили серебряный, золотой и платиновый статусы.

Отзывы о товаре The Who - My Generation (0602537156030) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602537156030]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
The Who
Альбом (сингл)
My Generation
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Out In The Street, I Don't Mind, The Good's Gone, La-La-La Lies, Much Too Much, My Generation, The Kids Are Alright, Please, Please, Please, It's Not True, I'm A Man, A Legal Matter, The Ox
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
В 1965 году вышел дебютный альбом My Generation от будущих легенд британской музыкальной сцены The Who. На родине пластинку приняли очень хорошо — она заняла 5 позицию в чарте и получила золотой статус по продажам. Позднее эта работа вошла во многие рейтинги, в том числе заняв 236 строку в списке «500 величайших альбомов всех времен» по версии уважаемого издания Rolling Stone. Британская рок-группа The Who была сформирована в 1964 году. Получила популярность за счет концертных выступлений, на которых разбивала музыкальные инструменты. Коллектив считается одним из самых влиятельных в 60-70-х годах, первый успех пришел в 1965 с выпуском сингла «I Can't Explain» и дебютного альбома «My Generation» того же года. В Британии было выпущено 11 студийных альбомов, некоторые из них получили серебряный, золотой и платиновый статусы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Who - My Generation (0602537156030) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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