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Joss Stone, The Soul Sessions (0602557280036) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Joss Stone, The Soul Sessions (0602557280036) виниловая пластинка

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Joss Stone, The Soul Sessions (0602557280036) виниловая пластинка - фото 1
Joss Stone, The Soul Sessions (0602557280036) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Жанр
современная музыка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Joss Stone, The Soul Sessions (0602557280036) виниловая пластинка - фото 1
  • Joss Stone, The Soul Sessions (0602557280036) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 403194
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Жанр
современная музыка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joss Stone, The Soul Sessions (0602557280036) виниловая пластинка

Track List

A1The Chokin' Kind3:35
A2Super Duper Love (Are You Diggin On Me?) Pt. 14:20
A3Fell In Love With A Boy3:38
A4Victim Of A Foolish Heart5:31
A5Dirty Man2:59
B1Some Kind Of Wonderful3:56
B2I've Fallen In Love With You4:29
B3I Had A Dream3:01
B4All The King's Horses3:03
B5For The Love Of You Pts. 1 & 27:33

Отзывы о товаре Joss Stone, The Soul Sessions (0602557280036) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Жанр
современная музыка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Описание

Track List

A1The Chokin' Kind3:35
A2Super Duper Love (Are You Diggin On Me?) Pt. 14:20
A3Fell In Love With A Boy3:38
A4Victim Of A Foolish Heart5:31
A5Dirty Man2:59
B1Some Kind Of Wonderful3:56
B2I've Fallen In Love With You4:29
B3I Had A Dream3:01
B4All The King's Horses3:03
B5For The Love Of You Pts. 1 & 27:33
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Отзывы


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