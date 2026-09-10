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Elliott Smith - Figure 8 (0602557286441) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Elliott Smith - Figure 8 (0602557286441) виниловая пластинка

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Elliott Smith - Figure 8 (0602557286441) виниловая пластинка - фото 1
Elliott Smith - Figure 8 (0602557286441) виниловая пластинка - фото 2
Elliott Smith - Figure 8 (0602557286441) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Elliott Smith
Альбом (сингл)
Figure 8
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Elliott Smith - Figure 8 (0602557286441) виниловая пластинка - фото 1
  • Elliott Smith - Figure 8 (0602557286441) виниловая пластинка - фото 2
  • Elliott Smith - Figure 8 (0602557286441) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 403096
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557286441]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Elliott Smith
Альбом (сингл)
Figure 8
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Son Of Sam, Somebody That I Used To Know, Junk Bond Trader, Everything Reminds Me Of Her, Everything Means Nothing To Me, LA, In The Lost And Found (Honky Bach), The Roost, Stupidity Tries, Easy Way Out, Wouldnt Mama Be Proudx, Color Bars, Happiness, The Gondola Man, Pretty Mary K, I Better Be Quiet Now, Cant Make A Sound
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elliott Smith - Figure 8 (0602557286441) виниловая пластинка

Track List

A1Son Of Sam
A2Somebody That I Used To Know
A3Junk Bond Trader
A4Everything Reminds Me Of Her
B1Everything Means Nothing To Me
B2LA
B3In The Lost And Found (Honky Bach)
B4The Roost
B5Stupidity Tries
C1Easy Way Out
C2Wouldn't Mama Be Proud?
C3Color Bars
C4Happiness
D1The Gondola Man
D2Pretty Mary K
D3I Better Be Quiet Now
D4Can't Make A Sound
D5Bye

Отзывы о товаре Elliott Smith - Figure 8 (0602557286441) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557286441]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Elliott Smith
Альбом (сингл)
Figure 8
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Son Of Sam, Somebody That I Used To Know, Junk Bond Trader, Everything Reminds Me Of Her, Everything Means Nothing To Me, LA, In The Lost And Found (Honky Bach), The Roost, Stupidity Tries, Easy Way Out, Wouldnt Mama Be Proudx, Color Bars, Happiness, The Gondola Man, Pretty Mary K, I Better Be Quiet Now, Cant Make A Sound
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

A1Son Of Sam
A2Somebody That I Used To Know
A3Junk Bond Trader
A4Everything Reminds Me Of Her
B1Everything Means Nothing To Me
B2LA
B3In The Lost And Found (Honky Bach)
B4The Roost
B5Stupidity Tries
C1Easy Way Out
C2Wouldn't Mama Be Proud?
C3Color Bars
C4Happiness
D1The Gondola Man
D2Pretty Mary K
D3I Better Be Quiet Now
D4Can't Make A Sound
D5Bye
Самовывоз
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