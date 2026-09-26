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Frank Sinatra - My Way (0602577959318) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Frank Sinatra - My Way (0602577959318) виниловая пластинка

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Frank Sinatra - My Way (0602577959318) виниловая пластинка - фото 2
Frank Sinatra - My Way (0602577959318) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
MY WAY
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Frank Sinatra - My Way (0602577959318) виниловая пластинка - фото 1
  • Frank Sinatra - My Way (0602577959318) виниловая пластинка - фото 2
  • Frank Sinatra - My Way (0602577959318) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 403071
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Коллекция Sinatra, Frank
filter_none Товар входит в коллекцию Sinatra, Frank

Коллекция Sinatra, Frank


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602577959318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
MY WAY
Жанр
Jazz
Трек-лист
Watch What Happens, Didn't We, Hallelujah, I Love Her So, Yesterday, All My Tomorrows, My Way, A Day In The Life Of A Fool, For Once In My Life, If You Go Away, Mrs. Robinson
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Frank Sinatra - My Way (0602577959318) виниловая пластинка

"My Way" - ремастированное переиздание студийного альбома Фрэнка Синатры, первоначально выпущенного в 1969 году. Релиз представлен на черном виниле. Фрэнсис Альберт Синатра - американский певец (крунер), актёр, кинорежиссёр, продюсер и шоумен. Одиннадцать раз становился лауреатом премии Грэмми. Славился романтическим стилем исполнения песен и "бархатным" тембром голоса. В XX веке Синатра стал легендой не только музыкального мира, но и каждого аспекта американской культуры. Певческая карьера Синатры стартовала ещё в 1930-х годах, а к концу жизни он считался эталоном музыкального стиля и вкуса. Песни в его исполнении вошли в классику эстрады и стиля свинг, стали наиболее яркими образцами эстрадно-джазовой манеры пения "крунинг", на них воспитаны несколько поколений американцев. В молодые годы имел прозвище Фрэнки и Голос, в более поздние годы - Мистер Голубые Глаза, а затем - Председатель. За 60 лет активной творческой деятельности записал около 100 неизменно популярных дисков-синглов, исполнил все самые известные песни крупнейших композиторов США - Джорджа Гершвина, Харольда Арлена, Кола Портера и Ирвинга Берлина.

Отзывы о товаре Frank Sinatra - My Way (0602577959318) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602577959318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
MY WAY
Жанр
Jazz
Трек-лист
Watch What Happens, Didn't We, Hallelujah, I Love Her So, Yesterday, All My Tomorrows, My Way, A Day In The Life Of A Fool, For Once In My Life, If You Go Away, Mrs. Robinson
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"My Way" - ремастированное переиздание студийного альбома Фрэнка Синатры, первоначально выпущенного в 1969 году. Релиз представлен на черном виниле. Фрэнсис Альберт Синатра - американский певец (крунер), актёр, кинорежиссёр, продюсер и шоумен. Одиннадцать раз становился лауреатом премии Грэмми. Славился романтическим стилем исполнения песен и "бархатным" тембром голоса. В XX веке Синатра стал легендой не только музыкального мира, но и каждого аспекта американской культуры. Певческая карьера Синатры стартовала ещё в 1930-х годах, а к концу жизни он считался эталоном музыкального стиля и вкуса. Песни в его исполнении вошли в классику эстрады и стиля свинг, стали наиболее яркими образцами эстрадно-джазовой манеры пения "крунинг", на них воспитаны несколько поколений американцев. В молодые годы имел прозвище Фрэнки и Голос, в более поздние годы - Мистер Голубые Глаза, а затем - Председатель. За 60 лет активной творческой деятельности записал около 100 неизменно популярных дисков-синглов, исполнил все самые известные песни крупнейших композиторов США - Джорджа Гершвина, Харольда Арлена, Кола Портера и Ирвинга Берлина.
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