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Schoolboy Q - Crash Talk (0602577632204) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Schoolboy Q - Crash Talk (0602577632204) виниловая пластинка

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Schoolboy Q - Crash Talk (0602577632204) виниловая пластинка - фото 1
Schoolboy Q - Crash Talk (0602577632204) виниловая пластинка - фото 2
Schoolboy Q - Crash Talk (0602577632204) виниловая пластинка - фото 3
Schoolboy Q - Crash Talk (0602577632204) виниловая пластинка - фото 4
Schoolboy Q - Crash Talk (0602577632204) виниловая пластинка - фото 5
Schoolboy Q - Crash Talk (0602577632204) виниловая пластинка - фото 6
Schoolboy Q - Crash Talk (0602577632204) виниловая пластинка - фото 7
Schoolboy Q - Crash Talk (0602577632204) виниловая пластинка - фото 8
Schoolboy Q - Crash Talk (0602577632204) виниловая пластинка - фото 9
Schoolboy Q - Crash Talk (0602577632204) виниловая пластинка - фото 10
Schoolboy Q - Crash Talk (0602577632204) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Schoolboy Q
Альбом (сингл)
Crash Talk
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Schoolboy Q - Crash Talk (0602577632204) виниловая пластинка - фото 1
  • Schoolboy Q - Crash Talk (0602577632204) виниловая пластинка - фото 2
  • Schoolboy Q - Crash Talk (0602577632204) виниловая пластинка - фото 3
  • Schoolboy Q - Crash Talk (0602577632204) виниловая пластинка - фото 4
  • Schoolboy Q - Crash Talk (0602577632204) виниловая пластинка - фото 5
  • Schoolboy Q - Crash Talk (0602577632204) виниловая пластинка - фото 6
  • Schoolboy Q - Crash Talk (0602577632204) виниловая пластинка - фото 7
  • Schoolboy Q - Crash Talk (0602577632204) виниловая пластинка - фото 8
  • Schoolboy Q - Crash Talk (0602577632204) виниловая пластинка - фото 9
  • Schoolboy Q - Crash Talk (0602577632204) виниловая пластинка - фото 10
  • Schoolboy Q - Crash Talk (0602577632204) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 403009
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Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Исполнитель
Schoolboy Q
Альбом (сингл)
Crash Talk
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Schoolboy Q - Crash Talk (0602577632204) виниловая пластинка

Track List

A1Gang Gang
A2Tales
A3Chopstix
A4Numb Numb Juice
A5Drunk
A6Lies
A75200
B1Black Folk
B2Floating
B3Dangerous
B4Die Wit Em
B5Crash
B6Water
B7Attention

Отзывы о товаре Schoolboy Q - Crash Talk (0602577632204) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Исполнитель
Schoolboy Q
Альбом (сингл)
Crash Talk
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Gang Gang
A2Tales
A3Chopstix
A4Numb Numb Juice
A5Drunk
A6Lies
A75200
B1Black Folk
B2Floating
B3Dangerous
B4Die Wit Em
B5Crash
B6Water
B7Attention
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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