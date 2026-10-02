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Rodriguez - Coming From Reality (0602577077388) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rodriguez - Coming From Reality (0602577077388) виниловая пластинка

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Rodriguez - Coming From Reality (0602577077388) виниловая пластинка - фото 1
Rodriguez - Coming From Reality (0602577077388) виниловая пластинка - фото 2
Rodriguez - Coming From Reality (0602577077388) виниловая пластинка - фото 3
Rodriguez - Coming From Reality (0602577077388) виниловая пластинка - фото 4
Rodriguez - Coming From Reality (0602577077388) виниловая пластинка - фото 5
Rodriguez - Coming From Reality (0602577077388) виниловая пластинка - фото 6
Rodriguez - Coming From Reality (0602577077388) виниловая пластинка - фото 7
Rodriguez - Coming From Reality (0602577077388) виниловая пластинка - фото 8
Rodriguez - Coming From Reality (0602577077388) виниловая пластинка - фото 9
Rodriguez - Coming From Reality (0602577077388) виниловая пластинка - фото 10
Rodriguez - Coming From Reality (0602577077388) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1971
Исполнитель
Rodriguez
Альбом (сингл)
Coming From Reality
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rodriguez - Coming From Reality (0602577077388) виниловая пластинка - фото 1
  • Rodriguez - Coming From Reality (0602577077388) виниловая пластинка - фото 2
  • Rodriguez - Coming From Reality (0602577077388) виниловая пластинка - фото 3
  • Rodriguez - Coming From Reality (0602577077388) виниловая пластинка - фото 4
  • Rodriguez - Coming From Reality (0602577077388) виниловая пластинка - фото 5
  • Rodriguez - Coming From Reality (0602577077388) виниловая пластинка - фото 6
  • Rodriguez - Coming From Reality (0602577077388) виниловая пластинка - фото 7
  • Rodriguez - Coming From Reality (0602577077388) виниловая пластинка - фото 8
  • Rodriguez - Coming From Reality (0602577077388) виниловая пластинка - фото 9
  • Rodriguez - Coming From Reality (0602577077388) виниловая пластинка - фото 10
  • Rodriguez - Coming From Reality (0602577077388) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402940
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Rodriguez - Coming From Reality (0602577077388) виниловая пластинка
4 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UME (USM)
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1971
Исполнитель
Rodriguez
Альбом (сингл)
Coming From Reality
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rodriguez - Coming From Reality (0602577077388) виниловая пластинка

Преиздание студийного альбома американского музыканта Сиксто Родригеса, первоначально выпущенного а 1971 году. Релиз представлен на черном виниле. Сиксто Диас Родригес (также известен как Хесус Родригес или просто Родригес) - американский фолк-музыкант, композитор и поэт, живущий в Детройте, штат Мичиган. Его музыкальная карьера оказалась кратковременной: выпустив два альбома в 1970-1971 гг., которые коммерчески провалились в США, к началу 80-х Родригез полностью закончил с музыкой. Однако его музыкальные альбомы постепенно стали чрезвычайно популярными и влиятельными в Южной Африке, распространившись там в виде бутлегов и пиратских копий. В период разложения апартеида в ЮАР он оказался среди либерально-ориентированной части южноафриканского общества более популярным, нежели Элвис Пресли или Роллинг Стоунз, хотя и ошибочно считался южноафриканской публикой трагически погибшим к этому времени. В 1997 году, уже после падения режима апартеида, два южноафриканских поклонника Родригеса - Стивен Сегерман и Крэйг Бартоломью Страйдом решили начать расследование и выяснить, что это был за человек, Родригес, и что с ним случилось на самом деле. Им удалось найти музыканта, большую часть жизни перебивавшегося непостоянным физическим трудом. Это привело к неожиданному возрождению музыкальной карьеры Сиксто Родригеса. История поиска музыканта была экранизирована в вышедшем в 2012 году оскароносном документальном фильме В поисках Сахарного Человека.



Теги товара: Progressive Rock

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UME (USM)
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1971
Исполнитель
Rodriguez
Альбом (сингл)
Coming From Reality
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Преиздание студийного альбома американского музыканта Сиксто Родригеса, первоначально выпущенного а 1971 году. Релиз представлен на черном виниле. Сиксто Диас Родригес (также известен как Хесус Родригес или просто Родригес) - американский фолк-музыкант, композитор и поэт, живущий в Детройте, штат Мичиган. Его музыкальная карьера оказалась кратковременной: выпустив два альбома в 1970-1971 гг., которые коммерчески провалились в США, к началу 80-х Родригез полностью закончил с музыкой. Однако его музыкальные альбомы постепенно стали чрезвычайно популярными и влиятельными в Южной Африке, распространившись там в виде бутлегов и пиратских копий. В период разложения апартеида в ЮАР он оказался среди либерально-ориентированной части южноафриканского общества более популярным, нежели Элвис Пресли или Роллинг Стоунз, хотя и ошибочно считался южноафриканской публикой трагически погибшим к этому времени. В 1997 году, уже после падения режима апартеида, два южноафриканских поклонника Родригеса - Стивен Сегерман и Крэйг Бартоломью Страйдом решили начать расследование и выяснить, что это был за человек, Родригес, и что с ним случилось на самом деле. Им удалось найти музыканта, большую часть жизни перебивавшегося непостоянным физическим трудом. Это привело к неожиданному возрождению музыкальной карьеры Сиксто Родригеса. История поиска музыканта была экранизирована в вышедшем в 2012 году оскароносном документальном фильме В поисках Сахарного Человека.


Теги товара: Progressive Rock
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Отзывы


Rodriguez - Coming From Reality (0602577077388) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4560 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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