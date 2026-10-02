Rodriguez - Coming From Reality (0602577077388) виниловая пластинка
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Описание товара Rodriguez - Coming From Reality (0602577077388) виниловая пластинка
Преиздание студийного альбома американского музыканта Сиксто Родригеса, первоначально выпущенного а 1971 году. Релиз представлен на черном виниле. Сиксто Диас Родригес (также известен как Хесус Родригес или просто Родригес) - американский фолк-музыкант, композитор и поэт, живущий в Детройте, штат Мичиган. Его музыкальная карьера оказалась кратковременной: выпустив два альбома в 1970-1971 гг., которые коммерчески провалились в США, к началу 80-х Родригез полностью закончил с музыкой. Однако его музыкальные альбомы постепенно стали чрезвычайно популярными и влиятельными в Южной Африке, распространившись там в виде бутлегов и пиратских копий. В период разложения апартеида в ЮАР он оказался среди либерально-ориентированной части южноафриканского общества более популярным, нежели Элвис Пресли или Роллинг Стоунз, хотя и ошибочно считался южноафриканской публикой трагически погибшим к этому времени. В 1997 году, уже после падения режима апартеида, два южноафриканских поклонника Родригеса - Стивен Сегерман и Крэйг Бартоломью Страйдом решили начать расследование и выяснить, что это был за человек, Родригес, и что с ним случилось на самом деле. Им удалось найти музыканта, большую часть жизни перебивавшегося непостоянным физическим трудом. Это привело к неожиданному возрождению музыкальной карьеры Сиксто Родригеса. История поиска музыканта была экранизирована в вышедшем в 2012 году оскароносном документальном фильме В поисках Сахарного Человека.
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Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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