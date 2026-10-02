R.E.M. - Monster (0888072111486) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
R.E.M.
Альбом (сингл)
MONSTER
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб.
В наличии
Код товара: 402894
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 730 руб.
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Коллекция R.E.M.
Коллекция R.E.M.
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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072111486]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
R.E.M.
Альбом (сингл)
MONSTER
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
What's The Frequency, Kenneth?, Crush With Eyeliner, King Of Comedy, I Don't Sleep, I Dream, Star 69, Strange Currencies, Tongue, Bang And Blame, I Took Your Name, Let Me In, Circus Envy, You
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара R.E.M. - Monster (0888072111486) виниловая пластинка
Ремастированное с оригинальных аналоговых мастер-лент переиздание девятого студийного альбома рок-группы R.E.M., вышедшего в 1994 году. Юбилейное, приуроченное к 25-ти летию выхода альбома издание на 180-ти граммовом аудиофильском виниле. Американская рок-группа R.E.M. образовалась в 1980 году. Коллектив быстро получил популярность, которая не оставляла их на протяжении 31 года, вплоть до распада в 2011 году. В заслугах коллектива - огромное влияние, которое было оказано на жанр "альтернативный рок". В активе группы три премии Грэмми, также она включена в Зал Славы Рок-н-ролла. За свою карьеру коллектив выпустил 15 студийных и 2 концертных альбома, а также множество синглов и компиляций - общий тираж пластинок превысил 85 миллионов копий.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072111486]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
R.E.M.
Альбом (сингл)
MONSTER
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
What's The Frequency, Kenneth?, Crush With Eyeliner, King Of Comedy, I Don't Sleep, I Dream, Star 69, Strange Currencies, Tongue, Bang And Blame, I Took Your Name, Let Me In, Circus Envy, You
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Ремастированное с оригинальных аналоговых мастер-лент переиздание девятого студийного альбома рок-группы R.E.M., вышедшего в 1994 году. Юбилейное, приуроченное к 25-ти летию выхода альбома издание на 180-ти граммовом аудиофильском виниле. Американская рок-группа R.E.M. образовалась в 1980 году. Коллектив быстро получил популярность, которая не оставляла их на протяжении 31 года, вплоть до распада в 2011 году. В заслугах коллектива - огромное влияние, которое было оказано на жанр "альтернативный рок". В активе группы три премии Грэмми, также она включена в Зал Славы Рок-н-ролла. За свою карьеру коллектив выпустил 15 студийных и 2 концертных альбома, а также множество синглов и компиляций - общий тираж пластинок превысил 85 миллионов копий.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
R.E.M. - Monster (0888072111486) виниловая пластинка - купить по цене 3730 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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