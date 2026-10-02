The Police - Outlandos D'Amour (0082839475310) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1978
Исполнитель
The Police
Альбом (сингл)
Outlandos DAmour
Жанр
Зарубежный поп-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 440 руб.
В наличии
Код товара: 402835
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4 440 руб.
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Характеристики
Бренд
Import Music Service
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Import Music Service
Barcode
[0082839475310]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1978
Исполнитель
The Police
Альбом (сингл)
Outlandos DAmour
Жанр
Зарубежный поп-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Police - Outlandos D'Amour (0082839475310) виниловая пластинка
Переиздание дебютного студийного альбома группы The Police, первоначально выпущенного в 1978 году. Альбом находится на 428-м месте в списке 500 лучших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone. Релиз представлен на черном 180-граммовом виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
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Бренд
Import Music Service
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Import Music Service
Barcode
[0082839475310]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1978
Исполнитель
The Police
Альбом (сингл)
Outlandos DAmour
Жанр
Зарубежный поп-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Переиздание дебютного студийного альбома группы The Police, первоначально выпущенного в 1978 году. Альбом находится на 428-м месте в списке 500 лучших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone. Релиз представлен на черном 180-граммовом виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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The Police - Outlandos D'Amour (0082839475310) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4440 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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