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The Police - Outlandos D'Amour (0082839475310) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Police - Outlandos D'Amour (0082839475310) виниловая пластинка

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The Police - Outlandos D&#039;Amour (0082839475310) виниловая пластинка - фото 1
The Police - Outlandos D&#039;Amour (0082839475310) виниловая пластинка - фото 2
The Police - Outlandos D&#039;Amour (0082839475310) виниловая пластинка - фото 3
The Police - Outlandos D&#039;Amour (0082839475310) виниловая пластинка - фото 4
The Police - Outlandos D&#039;Amour (0082839475310) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1978
Исполнитель
The Police
Альбом (сингл)
Outlandos DAmour
Жанр
Зарубежный поп-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Police - Outlandos D&#039;Amour (0082839475310) виниловая пластинка - фото 1
  • The Police - Outlandos D&#039;Amour (0082839475310) виниловая пластинка - фото 2
  • The Police - Outlandos D&#039;Amour (0082839475310) виниловая пластинка - фото 3
  • The Police - Outlandos D&#039;Amour (0082839475310) виниловая пластинка - фото 4
  • The Police - Outlandos D&#039;Amour (0082839475310) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 440 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402835
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Police - Outlandos D'Amour (0082839475310) виниловая пластинка
4 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Import Music Service
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Import Music Service
Barcode
[0082839475310]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1978
Исполнитель
The Police
Альбом (сингл)
Outlandos DAmour
Жанр
Зарубежный поп-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Police - Outlandos D'Amour (0082839475310) виниловая пластинка

Переиздание дебютного студийного альбома группы The Police, первоначально выпущенного в 1978 году. Альбом находится на 428-м месте в списке 500 лучших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone. Релиз представлен на черном 180-граммовом виниле.

Отзывы о товаре The Police - Outlandos D'Amour (0082839475310) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Import Music Service
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Import Music Service
Barcode
[0082839475310]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1978
Исполнитель
The Police
Альбом (сингл)
Outlandos DAmour
Жанр
Зарубежный поп-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Переиздание дебютного студийного альбома группы The Police, первоначально выпущенного в 1978 году. Альбом находится на 428-м месте в списке 500 лучших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone. Релиз представлен на черном 180-граммовом виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Police - Outlandos D'Amour (0082839475310) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4440 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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