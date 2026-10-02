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OST - White Boy Rick (Max Richter) (0028948360338) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - White Boy Rick (Max Richter) (0028948360338) виниловая пластинка

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OST - White Boy Rick (Max Richter) (0028948360338) виниловая пластинка - фото 1
OST - White Boy Rick (Max Richter) (0028948360338) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
White Boy Rick (Max Richter)
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - White Boy Rick (Max Richter) (0028948360338) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - White Boy Rick (Max Richter) (0028948360338) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402795
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Коллекция OST
filter_none Товар входит в коллекцию OST

Коллекция OST


Характеристики

Бренд
Deutsche Grammophon Intl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948360338]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
White Boy Rick (Max Richter)
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - White Boy Rick (Max Richter) (0028948360338) виниловая пластинка

Track List

A1Night Drive2:54
A2Nonviolent Offender3:32
A3What's My Take4:01
A4Ride To Marathon Station2:11
B1Baby Keisha2:41
B2Big Man Now2:38
B3I Don't Like Pancakes3:25
B4Wershe & Son2:19
C1Trigger4:20
C2Get On The Ground1:53
C319854:21
C4The Jury's Verdict3:29
D1We're Gonna Take You Home4:29
D2All Alone3:14
D3I Got Everything I Need In Life4:25



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - White Boy Rick (Max Richter) (0028948360338) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon Intl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948360338]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
White Boy Rick (Max Richter)
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

A1Night Drive2:54
A2Nonviolent Offender3:32
A3What's My Take4:01
A4Ride To Marathon Station2:11
B1Baby Keisha2:41
B2Big Man Now2:38
B3I Don't Like Pancakes3:25
B4Wershe & Son2:19
C1Trigger4:20
C2Get On The Ground1:53
C319854:21
C4The Jury's Verdict3:29
D1We're Gonna Take You Home4:29
D2All Alone3:14
D3I Got Everything I Need In Life4:25


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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