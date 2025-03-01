Bob Marley - Legend (0600753030523) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Bob Marley
Альбом (сингл)
Legend
Жанр
Регги
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб.
В наличии
Код товара: 402514
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3 390 руб.
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Характеристики
Бренд
European Market
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
European Market
Barcode
[0600753030523]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Bob Marley
Альбом (сингл)
Legend
Жанр
Регги
Трек-лист
Is This Love, No Woman No Cry, Could You Be Loved, Three Little Birds, Buffalo Soldier, Get Up Stand Up, Stir It Up, One Love / People Get Ready, I Shot The Sheriff, Waiting In Vain, Redemption Song, Satisfy My Soul, Exodus, Jamming
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bob Marley - Legend (0600753030523) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Is This Love
|3:52
|A2
|No Woman No Cry
|4:02
|A3
|Could You Be Loved
|3:35
|A4
|Three Little Birds
|2:58
|A5
|Buffalo Soldier
|2:43
|A6
|Get Up Stand Up
|3:14
|A7
|Stir It Up
|3:38
|B1
|One Love / People Get Ready
|2:53
|B2
|I Shot The Sheriff
|3:46
|B3
|Waiting In Vain
|4:06
|B4
|Redemption Song
|3:46
|B5
|Satisfy My Soul
|3:49
|B6
|Exodus
|4:16
|B7
|Jamming
|3:17
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Регги
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Бренд
European Market
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
European Market
Barcode
[0600753030523]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Bob Marley
Альбом (сингл)
Legend
Жанр
Регги
Трек-лист
Is This Love, No Woman No Cry, Could You Be Loved, Three Little Birds, Buffalo Soldier, Get Up Stand Up, Stir It Up, One Love / People Get Ready, I Shot The Sheriff, Waiting In Vain, Redemption Song, Satisfy My Soul, Exodus, Jamming
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
Великобритания
Track List
|A1
|Is This Love
|3:52
|A2
|No Woman No Cry
|4:02
|A3
|Could You Be Loved
|3:35
|A4
|Three Little Birds
|2:58
|A5
|Buffalo Soldier
|2:43
|A6
|Get Up Stand Up
|3:14
|A7
|Stir It Up
|3:38
|B1
|One Love / People Get Ready
|2:53
|B2
|I Shot The Sheriff
|3:46
|B3
|Waiting In Vain
|4:06
|B4
|Redemption Song
|3:46
|B5
|Satisfy My Soul
|3:49
|B6
|Exodus
|4:16
|B7
|Jamming
|3:17
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Регги
Достоинства:
Комментарий:
на одной стороне в начале проскакивает при проигрывании
Достоинства:
Комментарий:
хороший сборник, это любовь
Достоинства:
Комментарий:
Удалось купить в начале февраля. Цена была приемлемой. Теперь из-за импортного происхождения уже немного не так
Достоинства:
Комментарий:
Пластинка понравилась, есть чем сравнивать, своей цены стоит
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество пластинки, нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Отличная пластинка и по качеству и сам альбом шикарен. Рекомендую.
Bob Marley - Legend (0600753030523) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3390 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Bob Marley - Legend (0600753030523) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
на одной стороне в начале проскакивает при проигрывании
Достоинства:
Комментарий:
хороший сборник, это любовь
Достоинства:
Комментарий:
Удалось купить в начале февраля. Цена была приемлемой. Теперь из-за импортного происхождения уже немного не так
Достоинства:
Комментарий:
Пластинка понравилась, есть чем сравнивать, своей цены стоит
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество пластинки, нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Отличная пластинка и по качеству и сам альбом шикарен. Рекомендую.