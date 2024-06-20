Lenny Kravitz - Greatest Hits (0602567284949) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Lenny Kravitz
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 402433
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Kravitz, Lenny
Коллекция Kravitz, Lenny
-
В наличииЦена 6 160 руб.1540 руб. в СплитLenny Kravitz - Mama Said (0602567581918) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 450 руб.1363 руб. в СплитLenny Kravitz - Let Love Rule (0602567581932) виниловая пластинк...
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
Lenny Kravitz
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Lenny Kravitz - Greatest Hits (0602567284949) виниловая пластинка
Lenny Kravitz - Greatest Hits (0602567284949) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитRed Hot Chili Peppers - By The Way (0093624814016) виниловая пла...
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитEagles - Long Road Out Of Eden (0603497845514) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитGorillaz - Plastic Beach (5099962616614) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитOpeth - Blackwater Park (0886976943110) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитBuddy Holly - Platinum Collection (3Lp) (5060403742865) винилова...
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитDean Martin - The Platinum Collection (5060403742254) виниловая ...
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитPatricia Kaas - Je Te Dis Vous (coloured) (8719262038615) винило...
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитPatricia Kaas - Kaas Chante Piaf (coloured) (8719262039117) вини...
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитEtta James - Platinum Collection (White Vinyl) (3Lp) (5060403742...
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитLenny Kravitz - 5 (0602567581925) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитCandy Dulfer - The Essential (8719262019096) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитDuran Duran - Medazzaland (coloured) (4050538805888) виниловая п...
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
Lenny Kravitz
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Lenny Kravitz - Greatest Hits (0602567284949) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Комментарий:
Отличное издание, звук норм. Конверты и полиграфия- супер
Lenny Kravitz - Greatest Hits (0602567284949) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Lenny Kravitz - Greatest Hits (0602567284949) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Отличное издание, звук норм. Конверты и полиграфия- супер