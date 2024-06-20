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Lenny Kravitz - Greatest Hits (0602567284949) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lenny Kravitz - Greatest Hits (0602567284949) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Lenny Kravitz - Greatest Hits (0602567284949) виниловая пластинка - фото 1
Lenny Kravitz - Greatest Hits (0602567284949) виниловая пластинка - фото 2
Lenny Kravitz - Greatest Hits (0602567284949) виниловая пластинка - фото 3
Lenny Kravitz - Greatest Hits (0602567284949) виниловая пластинка - фото 4
Lenny Kravitz - Greatest Hits (0602567284949) виниловая пластинка - фото 5
Lenny Kravitz - Greatest Hits (0602567284949) виниловая пластинка - фото 6
Lenny Kravitz - Greatest Hits (0602567284949) виниловая пластинка - фото 7
Lenny Kravitz - Greatest Hits (0602567284949) виниловая пластинка - фото 8
Lenny Kravitz - Greatest Hits (0602567284949) виниловая пластинка - фото 9
Lenny Kravitz - Greatest Hits (0602567284949) виниловая пластинка - фото 10
Lenny Kravitz - Greatest Hits (0602567284949) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Lenny Kravitz
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Lenny Kravitz - Greatest Hits (0602567284949) виниловая пластинка - фото 1
  • Lenny Kravitz - Greatest Hits (0602567284949) виниловая пластинка - фото 2
  • Lenny Kravitz - Greatest Hits (0602567284949) виниловая пластинка - фото 3
  • Lenny Kravitz - Greatest Hits (0602567284949) виниловая пластинка - фото 4
  • Lenny Kravitz - Greatest Hits (0602567284949) виниловая пластинка - фото 5
  • Lenny Kravitz - Greatest Hits (0602567284949) виниловая пластинка - фото 6
  • Lenny Kravitz - Greatest Hits (0602567284949) виниловая пластинка - фото 7
  • Lenny Kravitz - Greatest Hits (0602567284949) виниловая пластинка - фото 8
  • Lenny Kravitz - Greatest Hits (0602567284949) виниловая пластинка - фото 9
  • Lenny Kravitz - Greatest Hits (0602567284949) виниловая пластинка - фото 10
  • Lenny Kravitz - Greatest Hits (0602567284949) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402433
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Коллекция Kravitz, Lenny
filter_none Товар входит в коллекцию Kravitz, Lenny

Коллекция Kravitz, Lenny


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
Lenny Kravitz
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lenny Kravitz - Greatest Hits (0602567284949) виниловая пластинка

Lenny Kravitz - Greatest Hits (0602567284949) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Lenny Kravitz - Greatest Hits (0602567284949) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
20.06.2024
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
Отличное издание, звук норм. Конверты и полиграфия- супер



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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
Lenny Kravitz
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Lenny Kravitz - Greatest Hits (0602567284949) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
20.06.2024
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
Отличное издание, звук норм. Конверты и полиграфия- супер


Lenny Kravitz - Greatest Hits (0602567284949) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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