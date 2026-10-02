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Angelique Kidjo, Celia (0602577798467) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Angelique Kidjo, Celia (0602577798467) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Angelique Kidjo, Celia (0602577798467) - фото 1
Виниловая пластинка Angelique Kidjo, Celia (0602577798467) - фото 2
Виниловая пластинка Angelique Kidjo, Celia (0602577798467) - фото 3
Виниловая пластинка Angelique Kidjo, Celia (0602577798467) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Angelique Kidjo, Celia (0602577798467) - фото 1
  • Виниловая пластинка Angelique Kidjo, Celia (0602577798467) - фото 2
  • Виниловая пластинка Angelique Kidjo, Celia (0602577798467) - фото 3
  • Виниловая пластинка Angelique Kidjo, Celia (0602577798467) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402368
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Angelique Kidjo, Celia (0602577798467) виниловая пластинка
2 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Angelique Kidjo, Celia (0602577798467) виниловая пластинка

Track List

A1Cucala3:19
A2La Vida Es Un Carnaval4:33
A3Sahara4:37
A4Baila Yemaya2:54
A5Toro Mata4:30
B1Elegua3:06
B2Quimbara4:34
B3Bembe Colora3:44
B4Oye Diosa3:27
B5Yemaya1:37

Отзывы о товаре Angelique Kidjo, Celia (0602577798467) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Cucala3:19
A2La Vida Es Un Carnaval4:33
A3Sahara4:37
A4Baila Yemaya2:54
A5Toro Mata4:30
B1Elegua3:06
B2Quimbara4:34
B3Bembe Colora3:44
B4Oye Diosa3:27
B5Yemaya1:37
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Angelique Kidjo, Celia (0602577798467) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 2700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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