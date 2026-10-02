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Ihsahn - Telemark (coloured) (0602508276330) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ihsahn - Telemark (coloured) (0602508276330) виниловая пластинка

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Ihsahn - Telemark (coloured) (0602508276330) виниловая пластинка - фото 1
Ihsahn - Telemark (coloured) (0602508276330) виниловая пластинка - фото 2
Ihsahn - Telemark (coloured) (0602508276330) виниловая пластинка - фото 3
Ihsahn - Telemark (coloured) (0602508276330) виниловая пластинка - фото 4
Ihsahn - Telemark (coloured) (0602508276330) виниловая пластинка - фото 5
Ihsahn - Telemark (coloured) (0602508276330) виниловая пластинка - фото 6
Ihsahn - Telemark (coloured) (0602508276330) виниловая пластинка - фото 7
Ihsahn - Telemark (coloured) (0602508276330) виниловая пластинка - фото 8
Ihsahn - Telemark (coloured) (0602508276330) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Ihsahn
Альбом (сингл)
Telemark
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
черный, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ihsahn - Telemark (coloured) (0602508276330) виниловая пластинка - фото 1
  • Ihsahn - Telemark (coloured) (0602508276330) виниловая пластинка - фото 2
  • Ihsahn - Telemark (coloured) (0602508276330) виниловая пластинка - фото 3
  • Ihsahn - Telemark (coloured) (0602508276330) виниловая пластинка - фото 4
  • Ihsahn - Telemark (coloured) (0602508276330) виниловая пластинка - фото 5
  • Ihsahn - Telemark (coloured) (0602508276330) виниловая пластинка - фото 6
  • Ihsahn - Telemark (coloured) (0602508276330) виниловая пластинка - фото 7
  • Ihsahn - Telemark (coloured) (0602508276330) виниловая пластинка - фото 8
  • Ihsahn - Telemark (coloured) (0602508276330) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402258
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ihsahn - Telemark (coloured) (0602508276330) виниловая пластинка
3 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Ihsahn
filter_none Товар входит в коллекцию Ihsahn

Коллекция Ihsahn


Характеристики

Бренд
Spinefarm
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Spinefarm
Barcode
[0602508276330]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Ihsahn
Альбом (сингл)
Telemark
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Stridig, Nord, Telemark, Rock And Roll Is Dead, Wrathchild
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Финляндия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ihsahn - Telemark (coloured) (0602508276330) виниловая пластинка

Track List

A1Stridig
A2Nord
A3Telemark
B1Rock And Roll Is Dead (Lenny Kravitz Cover)
B2Wrathchild (Iron Maiden Cover)

Отзывы о товаре Ihsahn - Telemark (coloured) (0602508276330) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Spinefarm
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Spinefarm
Barcode
[0602508276330]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Ihsahn
Альбом (сингл)
Telemark
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Stridig, Nord, Telemark, Rock And Roll Is Dead, Wrathchild
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Финляндия
Описание

Track List

A1Stridig
A2Nord
A3Telemark
B1Rock And Roll Is Dead (Lenny Kravitz Cover)
B2Wrathchild (Iron Maiden Cover)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ihsahn - Telemark (coloured) (0602508276330) виниловая пластинка - по цене 3170 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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