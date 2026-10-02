George Harrison - Wonderwall Music (0602557090307) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
George Harrison
Альбом (сингл)
Wonderwall Music
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб.
В наличии
Код товара: 402191
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 090 руб.
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Характеристики
Бренд
Beatles
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Beatles
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
George Harrison
Альбом (сингл)
Wonderwall Music
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара George Harrison - Wonderwall Music (0602557090307) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Microbes
|A2
|Red Lady Too
|A3
|Tabla And Pakavaj
|A4
|In The Park
|A5
|Drilling A Home
|A6
|Guru Vandana
|A7
|Greasy Legs
|A8
|Ski-ing
|A9
|Gat Kirwani
|A10
|Dream Scene
|B1
|Party Seacombe
|B2
|Love Scene
|B3
|Crying
|B4
|Cowboy Music
|B5
|Fantasy Sequins
|B6
|On The Bed
|B7
|Glass Box
|B8
|Wonderwall To Be Here
|B9
|Singing Om
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Beatles
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Beatles
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
George Harrison
Альбом (сингл)
Wonderwall Music
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Microbes
|A2
|Red Lady Too
|A3
|Tabla And Pakavaj
|A4
|In The Park
|A5
|Drilling A Home
|A6
|Guru Vandana
|A7
|Greasy Legs
|A8
|Ski-ing
|A9
|Gat Kirwani
|A10
|Dream Scene
|B1
|Party Seacombe
|B2
|Love Scene
|B3
|Crying
|B4
|Cowboy Music
|B5
|Fantasy Sequins
|B6
|On The Bed
|B7
|Glass Box
|B8
|Wonderwall To Be Here
|B9
|Singing Om
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
George Harrison - Wonderwall Music (0602557090307) виниловая пластинка - по цене 4090 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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