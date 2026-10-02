Gov't Mule, Revolution Come...Revolution Go (0888072027442) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Gov't Mule, Revolution Come...Revolution Go (0888072027442) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
Revolution Come...Revolution Go
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб.
В наличии
Код товара: 402137
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 620 руб.
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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072027442]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Gov't Mule, Revolution Come...Revolution Go (0888072027442) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
Revolution Come...Revolution Go
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Stone Cold Rage, Drawn That Way, Dreams & Songs, The Man I Want To Be, Traveling Tune, Thorns Of Life, Pressure Under Fire, Easy Times, Burning Point, Sarah, Surrender, Revolution Come, Revolution Go, Dark Was The Night, Cold Was The Ground
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Gov't Mule, Revolution Come...Revolution Go (0888072027442) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Stone Cold Rage
|A2
|Drawn That Way
|A3
|Dreams & Songs
|B1
|The Man I Want To Be
|B2
|Traveling Tune
|B3
|Thorns Of Life
|C1
|Pressure Under Fire
|C2
|Easy Times
|C3
|Burning Point
|D1
|Sarah, Surrender
|D2
|Revolution Come, Revolution Go
|D3
|Dark Was The Night, Cold Was The Ground
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072027442]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Gov't Mule, Revolution Come...Revolution Go (0888072027442) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
Revolution Come...Revolution Go
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Stone Cold Rage, Drawn That Way, Dreams & Songs, The Man I Want To Be, Traveling Tune, Thorns Of Life, Pressure Under Fire, Easy Times, Burning Point, Sarah, Surrender, Revolution Come, Revolution Go, Dark Was The Night, Cold Was The Ground
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Stone Cold Rage
|A2
|Drawn That Way
|A3
|Dreams & Songs
|B1
|The Man I Want To Be
|B2
|Traveling Tune
|B3
|Thorns Of Life
|C1
|Pressure Under Fire
|C2
|Easy Times
|C3
|Burning Point
|D1
|Sarah, Surrender
|D2
|Revolution Come, Revolution Go
|D3
|Dark Was The Night, Cold Was The Ground
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Gov't Mule, Revolution Come...Revolution Go (0888072027442) виниловая пластинка - стоимость товара 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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