Eminem - Recovery (0602527409764) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 401993
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Коллекция Eminem
Коллекция Eminem
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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Eminem - Recovery (0602527409764) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Cold Wind Blows
|A2
|Talkin' 2 Myself
|A3
|On Fire
|A4
|Won't Back Down
|A5
|W.T.P.
|B1
|Going Through Changes
|B2
|Not Afraid
|B3
|Seduction
|B4
|No Love
|C1
|Space Bound
|C2
|Cinderella Man
|C3
|25 To Life
|C4
|So Bad
|D1
|Almost Famous
|D2
|Love The Way You Lie
|D3
|You're Never Over
|D4
|Untitled
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Cold Wind Blows
|A2
|Talkin' 2 Myself
|A3
|On Fire
|A4
|Won't Back Down
|A5
|W.T.P.
|B1
|Going Through Changes
|B2
|Not Afraid
|B3
|Seduction
|B4
|No Love
|C1
|Space Bound
|C2
|Cinderella Man
|C3
|25 To Life
|C4
|So Bad
|D1
|Almost Famous
|D2
|Love The Way You Lie
|D3
|You're Never Over
|D4
|Untitled
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Eminem - Recovery (0602527409764) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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