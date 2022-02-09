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Dire Straits - Brothers In Arms (0602537529070) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dire Straits - Brothers In Arms (0602537529070) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Dire Straits, Brothers In Arms (0602537529070) - фото 1
Виниловая пластинка Dire Straits, Brothers In Arms (0602537529070) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Dire Straits, Brothers In Arms (0602537529070) - фото 1
  • Виниловая пластинка Dire Straits, Brothers In Arms (0602537529070) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 401936
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Коллекция Dire Straits
filter_none Товар входит в коллекцию Dire Straits

Коллекция Dire Straits


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dire Straits - Brothers In Arms (0602537529070) виниловая пластинка

Track List

A1 So Far Away  
A2 Money For Nothing  
B1 Walk Of Life  
B2 Your Latest Trick  
C1 Why Worry  
C2 Ride Across The River  
D1 The Man's Too Strong  
D2 One World  
D3 Brothers In Arms  

Отзывы о товаре Dire Straits - Brothers In Arms (0602537529070) виниловая пластинка

09.02.2022
Алексей

Достоинства:
Лучший альбом группы.

Недостатки:
Очень скромное оформление , в одном конверте , не гейтфолд.

Комментарий:
Великолепная музыка, качественная запись, значимый альбом и группы и рок в целом.
Рекомендую к приобретению.



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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1 So Far Away  
A2 Money For Nothing  
B1 Walk Of Life  
B2 Your Latest Trick  
C1 Why Worry  
C2 Ride Across The River  
D1 The Man's Too Strong  
D2 One World  
D3 Brothers In Arms  
Самовывоз
Доставка
Отзывы
09.02.2022
Алексей

Достоинства:
Лучший альбом группы.

Недостатки:
Очень скромное оформление , в одном конверте , не гейтфолд.

Комментарий:
Великолепная музыка, качественная запись, значимый альбом и группы и рок в целом.
Рекомендую к приобретению.


Dire Straits - Brothers In Arms (0602537529070) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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