Dire Straits - Brothers In Arms (0602537529070) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 401936
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Коллекция Dire Straits
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dire Straits - Brothers In Arms (0602537529070) виниловая пластинка
Track List
|A1
|So Far Away
|A2
|Money For Nothing
|B1
|Walk Of Life
|B2
|Your Latest Trick
|C1
|Why Worry
|C2
|Ride Across The River
|D1
|The Man's Too Strong
|D2
|One World
|D3
|Brothers In Arms
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|So Far Away
|A2
|Money For Nothing
|B1
|Walk Of Life
|B2
|Your Latest Trick
|C1
|Why Worry
|C2
|Ride Across The River
|D1
|The Man's Too Strong
|D2
|One World
|D3
|Brothers In Arms
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Лучший альбом группы.
Недостатки:
Очень скромное оформление , в одном конверте , не гейтфолд.
Комментарий:
Великолепная музыка, качественная запись, значимый альбом и группы и рок в целом.
Рекомендую к приобретению.
Dire Straits - Brothers In Arms (0602537529070) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Dire Straits - Brothers In Arms (0602537529070) виниловая пластинка
Достоинства:
Лучший альбом группы.
Недостатки:
Очень скромное оформление , в одном конверте , не гейтфолд.
Комментарий:
Великолепная музыка, качественная запись, значимый альбом и группы и рок в целом.
Рекомендую к приобретению.