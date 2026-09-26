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The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка

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The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка - фото 1
The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка - фото 2
The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка - фото 3
The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка - фото 4
The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка - фото 5
The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка - фото 6
The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка - фото 7
The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка - фото 8
The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка - фото 9
The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка - фото 10
The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка - фото 11
The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка - фото 12
The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка - фото 13
The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка - фото 14
The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка - фото 15
The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка - фото 16
The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка - фото 17
The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка - фото 18
The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка - фото 19
The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка - фото 20
The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка - фото 21
The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка - фото 22
The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка - фото 23
The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка - фото 24
The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка - фото 25
The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка - фото 26
The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
The Beatles (White Album)
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка - фото 1
  • The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка - фото 2
  • The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка - фото 3
  • The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка - фото 4
  • The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка - фото 5
  • The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка - фото 6
  • The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка - фото 7
  • The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка - фото 8
  • The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка - фото 9
  • The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка - фото 10
  • The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка - фото 11
  • The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка - фото 12
  • The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка - фото 13
  • The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка - фото 14
  • The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка - фото 15
  • The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка - фото 16
  • The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка - фото 17
  • The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка - фото 18
  • The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка - фото 19
  • The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка - фото 20
  • The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка - фото 21
  • The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка - фото 22
  • The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка - фото 23
  • The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка - фото 24
  • The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка - фото 25
  • The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка - фото 26
  • The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 401674
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Характеристики

Бренд
Beatles
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Beatles
Barcode
[0602567696865]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
The Beatles (White Album)
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Back In The U.S.S.R., Dear Prudence, Glass Onion, Ob-La-Di, Ob-La-Da, Wild Honey Pie, The Continuing Story Of Bungalow Bill, While My Guitar Gently Weeps, Happiness Is A Warm Gun, Martha My Dear, I’m So Tired, Blackbird, Piggies, Rocky Racoon, Don’t Pass Me By, It In The Road?, I Will, Julia, Birthday, Yer Blues, Mother Nature’s Son, Everybody’s Got Something To Hide Except Me And My Monkey, Sexy Sadie, Helter Skelter, Long, Long, Long, Revolution 1, Honey Pie, Savoy Truffle, Cry Baby CryCry Bab
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
открытки
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка

Track List

A1Back In The U.S.S.R.
A2Dear Prudence
A3Glass Onion
A4Ob-La-Di, Ob-La-Da
A5Wild Honey Pie
A6The Continuing Story Of Bungalow Bill
A7While My Guitar Gently Weeps
A8Happiness Is A Warm Gun
B1Martha My Dear
B2I'm So Tired
B3Blackbird
B4Piggies
B5Rocky Raccoon
B6Don't Pass Me By
B7Why Don't We Do It In The Road
B8I Will
B9Julia
C1Birthday
C2Yer Blues
C3Mother Nature's Son
C4Everybody's Got Something To Hide Except Me And My Monkey
C5Sexy Sadie
C6Helter Skelter
C7Long, Long, Long
D1Revolution 1
D2Honey Pie
D3Savoy Truffle
D4Cry Baby Cry
D5Revolution 9
D6Good Night



Теги товара: The Beatles, Поп-музыка

Отзывы о товаре The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Beatles
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Beatles
Barcode
[0602567696865]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
The Beatles (White Album)
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Back In The U.S.S.R., Dear Prudence, Glass Onion, Ob-La-Di, Ob-La-Da, Wild Honey Pie, The Continuing Story Of Bungalow Bill, While My Guitar Gently Weeps, Happiness Is A Warm Gun, Martha My Dear, I’m So Tired, Blackbird, Piggies, Rocky Racoon, Don’t Pass Me By, It In The Road?, I Will, Julia, Birthday, Yer Blues, Mother Nature’s Son, Everybody’s Got Something To Hide Except Me And My Monkey, Sexy Sadie, Helter Skelter, Long, Long, Long, Revolution 1, Honey Pie, Savoy Truffle, Cry Baby CryCry Bab
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
открытки
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1Back In The U.S.S.R.
A2Dear Prudence
A3Glass Onion
A4Ob-La-Di, Ob-La-Da
A5Wild Honey Pie
A6The Continuing Story Of Bungalow Bill
A7While My Guitar Gently Weeps
A8Happiness Is A Warm Gun
B1Martha My Dear
B2I'm So Tired
B3Blackbird
B4Piggies
B5Rocky Raccoon
B6Don't Pass Me By
B7Why Don't We Do It In The Road
B8I Will
B9Julia
C1Birthday
C2Yer Blues
C3Mother Nature's Son
C4Everybody's Got Something To Hide Except Me And My Monkey
C5Sexy Sadie
C6Helter Skelter
C7Long, Long, Long
D1Revolution 1
D2Honey Pie
D3Savoy Truffle
D4Cry Baby Cry
D5Revolution 9
D6Good Night


Теги товара: The Beatles, Поп-музыка
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