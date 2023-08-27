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The Beatles - 1 (0602547567901) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Beatles - 1 (0602547567901) виниловая пластинка

1 Отзывы
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The Beatles - 1 (0602547567901) виниловая пластинка - фото 1
The Beatles - 1 (0602547567901) виниловая пластинка - фото 2
The Beatles - 1 (0602547567901) виниловая пластинка - фото 3
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The Beatles - 1 (0602547567901) виниловая пластинка - фото 5
The Beatles - 1 (0602547567901) виниловая пластинка - фото 6
The Beatles - 1 (0602547567901) виниловая пластинка - фото 7
The Beatles - 1 (0602547567901) виниловая пластинка - фото 8
The Beatles - 1 (0602547567901) виниловая пластинка - фото 9
The Beatles - 1 (0602547567901) виниловая пластинка - фото 10
The Beatles - 1 (0602547567901) виниловая пластинка - фото 11
The Beatles - 1 (0602547567901) виниловая пластинка - фото 12
The Beatles - 1 (0602547567901) виниловая пластинка - фото 13
The Beatles - 1 (0602547567901) виниловая пластинка - фото 14
The Beatles - 1 (0602547567901) виниловая пластинка - фото 15
The Beatles - 1 (0602547567901) виниловая пластинка - фото 16
The Beatles - 1 (0602547567901) виниловая пластинка - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
1
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Beatles - 1 (0602547567901) виниловая пластинка - фото 1
  • The Beatles - 1 (0602547567901) виниловая пластинка - фото 2
  • The Beatles - 1 (0602547567901) виниловая пластинка - фото 3
  • The Beatles - 1 (0602547567901) виниловая пластинка - фото 4
  • The Beatles - 1 (0602547567901) виниловая пластинка - фото 5
  • The Beatles - 1 (0602547567901) виниловая пластинка - фото 6
  • The Beatles - 1 (0602547567901) виниловая пластинка - фото 7
  • The Beatles - 1 (0602547567901) виниловая пластинка - фото 8
  • The Beatles - 1 (0602547567901) виниловая пластинка - фото 9
  • The Beatles - 1 (0602547567901) виниловая пластинка - фото 10
  • The Beatles - 1 (0602547567901) виниловая пластинка - фото 11
  • The Beatles - 1 (0602547567901) виниловая пластинка - фото 12
  • The Beatles - 1 (0602547567901) виниловая пластинка - фото 13
  • The Beatles - 1 (0602547567901) виниловая пластинка - фото 14
  • The Beatles - 1 (0602547567901) виниловая пластинка - фото 15
  • The Beatles - 1 (0602547567901) виниловая пластинка - фото 16
  • The Beatles - 1 (0602547567901) виниловая пластинка - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 401659
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Коллекция Beatles, The
filter_none Товар входит в коллекцию Beatles, The

Коллекция Beatles, The


Характеристики

Бренд
Beatles
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Beatles
Barcode
[0602547567901]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
1
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Love Me Do, From Me To You, She Loves You, I Want To Hold Your Hand, Can't Buy Me Love, A Hard Day's Night, I Feel Fine, Eight Days A Week, Ticket To Ride, Help!, Yesterday, Day Tripper, We Can Work It Out, Paperback Writer, Yellow Submarine, Eleanor Rigby, Penny Lane, All You Need Is Love, Hello, Goodbye, Lady Madonna, Hey Jude, Get Back, The Ballad Of John And Yoko, Something, Come Together, Let It Be, The Long And Winding Road
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Beatles - 1 (0602547567901) виниловая пластинка

Track List

1Love Me Do
2From Me To You
3She Loves You
4I Want To Hold Your Hand
5Can't Buy Me Love
6A Hard Day's Night
7I Feel Fine
8Eight Days A Week
9Ticket To Ride
10Help!
11Yesterday
12Day Tripper
13We Can Work It Out
14Paperback Writer
15Yellow Submarine
16Eleanor Rigby
17Penny Lane
18All You Need Is Love
19Hello Goodbye
20Lady Madonna
21Hey Jude
22Get Back
23The Ballad Of John And Yoko
24Something
25Come Together
26Let It Be
27The Long And Winding Road



Теги товара: The Beatles, Поп-музыка

Отзывы о товаре The Beatles - 1 (0602547567901) виниловая пластинка

27.08.2023
Елена

Достоинства:
Альбом вышел 13 ноября 2000 года к 30-летию распада группы и был продан тиражом более 31 млн копий . С учетом этого альбома группа «Битлз» стала единственной в мире, чьи альбомы становились лучшими в двух столетиях . Красочное издание в разворотном альбоме . Звук очень качественный .

Недостатки:
Нет таких .

Комментарий:
Альбом составлен продюсером Джорджем Мартином и бывшими участниками группы Полом Маккартни, Джорджем Харрисоном и Ринго Старром . В составе 27 песен «Битлз», которые с 1962 г. по 1970 г. достигали первой строчки британских или американских хитпарадов . Песни были ремастированы специально для релиза в 2000 году.
Мои рекомендации к преобретению любителям Beatles .



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Характеристики
Бренд
Beatles
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Beatles
Barcode
[0602547567901]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
1
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Love Me Do, From Me To You, She Loves You, I Want To Hold Your Hand, Can't Buy Me Love, A Hard Day's Night, I Feel Fine, Eight Days A Week, Ticket To Ride, Help!, Yesterday, Day Tripper, We Can Work It Out, Paperback Writer, Yellow Submarine, Eleanor Rigby, Penny Lane, All You Need Is Love, Hello, Goodbye, Lady Madonna, Hey Jude, Get Back, The Ballad Of John And Yoko, Something, Come Together, Let It Be, The Long And Winding Road
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

1Love Me Do
2From Me To You
3She Loves You
4I Want To Hold Your Hand
5Can't Buy Me Love
6A Hard Day's Night
7I Feel Fine
8Eight Days A Week
9Ticket To Ride
10Help!
11Yesterday
12Day Tripper
13We Can Work It Out
14Paperback Writer
15Yellow Submarine
16Eleanor Rigby
17Penny Lane
18All You Need Is Love
19Hello Goodbye
20Lady Madonna
21Hey Jude
22Get Back
23The Ballad Of John And Yoko
24Something
25Come Together
26Let It Be
27The Long And Winding Road


Теги товара: The Beatles, Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы
27.08.2023
Елена

Достоинства:
Альбом вышел 13 ноября 2000 года к 30-летию распада группы и был продан тиражом более 31 млн копий . С учетом этого альбома группа «Битлз» стала единственной в мире, чьи альбомы становились лучшими в двух столетиях . Красочное издание в разворотном альбоме . Звук очень качественный .

Недостатки:
Нет таких .

Комментарий:
Альбом составлен продюсером Джорджем Мартином и бывшими участниками группы Полом Маккартни, Джорджем Харрисоном и Ринго Старром . В составе 27 песен «Битлз», которые с 1962 г. по 1970 г. достигали первой строчки британских или американских хитпарадов . Песни были ремастированы специально для релиза в 2000 году.
Мои рекомендации к преобретению любителям Beatles .


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