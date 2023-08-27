The Beatles - 1 (0602547567901) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
1
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 401659
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Характеристики
Бренд
Beatles
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Beatles
Barcode
[0602547567901]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
1
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Love Me Do, From Me To You, She Loves You, I Want To Hold Your Hand, Can't Buy Me Love, A Hard Day's Night, I Feel Fine, Eight Days A Week, Ticket To Ride, Help!, Yesterday, Day Tripper, We Can Work It Out, Paperback Writer, Yellow Submarine, Eleanor Rigby, Penny Lane, All You Need Is Love, Hello, Goodbye, Lady Madonna, Hey Jude, Get Back, The Ballad Of John And Yoko, Something, Come Together, Let It Be, The Long And Winding Road
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Beatles - 1 (0602547567901) виниловая пластинка
Track List
|1
|Love Me Do
|2
|From Me To You
|3
|She Loves You
|4
|I Want To Hold Your Hand
|5
|Can't Buy Me Love
|6
|A Hard Day's Night
|7
|I Feel Fine
|8
|Eight Days A Week
|9
|Ticket To Ride
|10
|Help!
|11
|Yesterday
|12
|Day Tripper
|13
|We Can Work It Out
|14
|Paperback Writer
|15
|Yellow Submarine
|16
|Eleanor Rigby
|17
|Penny Lane
|18
|All You Need Is Love
|19
|Hello Goodbye
|20
|Lady Madonna
|21
|Hey Jude
|22
|Get Back
|23
|The Ballad Of John And Yoko
|24
|Something
|25
|Come Together
|26
|Let It Be
|27
|The Long And Winding Road
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: The Beatles, Поп-музыка
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Beatles
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Beatles
Barcode
[0602547567901]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
1
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Love Me Do, From Me To You, She Loves You, I Want To Hold Your Hand, Can't Buy Me Love, A Hard Day's Night, I Feel Fine, Eight Days A Week, Ticket To Ride, Help!, Yesterday, Day Tripper, We Can Work It Out, Paperback Writer, Yellow Submarine, Eleanor Rigby, Penny Lane, All You Need Is Love, Hello, Goodbye, Lady Madonna, Hey Jude, Get Back, The Ballad Of John And Yoko, Something, Come Together, Let It Be, The Long And Winding Road
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Track List
|1
|Love Me Do
|2
|From Me To You
|3
|She Loves You
|4
|I Want To Hold Your Hand
|5
|Can't Buy Me Love
|6
|A Hard Day's Night
|7
|I Feel Fine
|8
|Eight Days A Week
|9
|Ticket To Ride
|10
|Help!
|11
|Yesterday
|12
|Day Tripper
|13
|We Can Work It Out
|14
|Paperback Writer
|15
|Yellow Submarine
|16
|Eleanor Rigby
|17
|Penny Lane
|18
|All You Need Is Love
|19
|Hello Goodbye
|20
|Lady Madonna
|21
|Hey Jude
|22
|Get Back
|23
|The Ballad Of John And Yoko
|24
|Something
|25
|Come Together
|26
|Let It Be
|27
|The Long And Winding Road
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: The Beatles, Поп-музыка
Достоинства:
Альбом вышел 13 ноября 2000 года к 30-летию распада группы и был продан тиражом более 31 млн копий . С учетом этого альбома группа «Битлз» стала единственной в мире, чьи альбомы становились лучшими в двух столетиях . Красочное издание в разворотном альбоме . Звук очень качественный .
Недостатки:
Нет таких .
Комментарий:
Альбом составлен продюсером Джорджем Мартином и бывшими участниками группы Полом Маккартни, Джорджем Харрисоном и Ринго Старром . В составе 27 песен «Битлз», которые с 1962 г. по 1970 г. достигали первой строчки британских или американских хитпарадов . Песни были ремастированы специально для релиза в 2000 году.
Мои рекомендации к преобретению любителям Beatles .
The Beatles - 1 (0602547567901) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре The Beatles - 1 (0602547567901) виниловая пластинка
Достоинства:
Альбом вышел 13 ноября 2000 года к 30-летию распада группы и был продан тиражом более 31 млн копий . С учетом этого альбома группа «Битлз» стала единственной в мире, чьи альбомы становились лучшими в двух столетиях . Красочное издание в разворотном альбоме . Звук очень качественный .
Недостатки:
Нет таких .
Комментарий:
Альбом составлен продюсером Джорджем Мартином и бывшими участниками группы Полом Маккартни, Джорджем Харрисоном и Ринго Старром . В составе 27 песен «Битлз», которые с 1962 г. по 1970 г. достигали первой строчки британских или американских хитпарадов . Песни были ремастированы специально для релиза в 2000 году.
Мои рекомендации к преобретению любителям Beatles .