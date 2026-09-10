Накопитель SSD Netac N930ES Series 1Tb (NT01N930ES-001T-E2X)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Netac N930ES Series 1Tb (NT01N930ES-001T-E2X)
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс PCIe 3.0 x24 предлагает максимальную пропускную способность, позволяя подключать несколько высокоскоростных устройств. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2242 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
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