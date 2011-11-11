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Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1600MHz (R534G1601U1S-UO) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1600MHz (R534G1601U1S-UO)

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Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1600MHz (R534G1601U1S-UO) - фото 1
Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1600MHz (R534G1601U1S-UO) - фото 2
Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1600MHz (R534G1601U1S-UO) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
4
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
Тайминги
11-11-11-28
Подсветка
нет
  • Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1600MHz (R534G1601U1S-UO) - фото 1
  • Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1600MHz (R534G1601U1S-UO) - фото 2
  • Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1600MHz (R534G1601U1S-UO) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 396858
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
CAS Latency (CL), тактов
11
Тайминги
11-11-11-28
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1600MHz (R534G1601U1S-UO)

Для кого и под какие задачи

Эта оперативная память создана для владельцев персональных компьютеров на уже устаревшей, но всё ещё распространённой платформе DDR3, которым требуется стабильный и доступный апгрейд или замена вышедшей из строя планки. Она идеально подойдёт для апгрейда офисных систем, домашних ПК для работы с документами и веб-сёрфинга, а также для восстановления работоспособности старых игровых или мультимедийных сборок. Её объёма в 4 ГБ достаточно для базовой многозадачности, но для современных игр и ресурсоёмких приложений стоит рассмотреть комплект из двух или более таких модулей.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Это модуль оперативной памяти поколения DDR3, что чётко указывает на совместимость только с материнскими платами, оснащёнными слотами именно под этот стандарт. Данный форм-фактор – стандартный DIMM для настольных компьютеров, который не подходит для ноутбуков или компактных систем, где используются меньшие по размеру планки SO-DIMM. Важно помнить, что DDR3 физически и электрически несовместима с более новыми слотами под DDR4 или DDR5, поэтому при выборе необходимо убедиться в соответствии поколения платы и памяти.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 4 гигабайта, а его стандартная эффективная частота работы равна 1600 МГц, что было распространённым и сбалансированным показателем для эпохи DDR3. Такая частота обеспечивает достаточную пропускную способность для повседневных задач, делая систему отзывчивой при работе с офисными пакетами, просмотре HD-видео и использовании браузера с несколькими вкладками. В игровых сценариях в паре с процессорами того времени эта память обеспечит стабильную работу, однако её одного модуля может не хватить для требовательных проектов последних лет, где критически важен двухканальный режим и больший суммарный объём.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Стандартное рабочее напряжение для данного модуля составляет 1.5 В, что является типичным значением для большинства планок DDR3. Конкретные тайминги, влияющие на латентность, зависят от производителя чипов, но для частоты 1600 МГц они обычно находятся в сбалансированном диапазоне, обеспечивая приемлемую задержку. Данная память, как правило, работает на заводских настройках без поддержки продвинутых профилей автоматического разгона вроде XMP, что делает её установку максимально простой – система сама определит корректные частоту и тайминги после установки планки в слот.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными материнскими платами, поддерживающими стандарт DDR3, и процессорами AMD и Intel соответствующих поколений, например, серий AMD FX, AMD A-серии, а также Intel Core второго, третьего и четвёртого поколений. Важно учитывать, что хотя в названии указана приставка "AMD", данная память является стандартной DDR3 и зачастую совместима и с платформами Intel при условии корректной поддержки со стороны чипсета материнской платы. Для гарантированной работы на заявленной частоте 1600 МГц рекомендуется свериться со списком поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель памяти выполнена в классическом низкопрофильном форм-факторе без массивных радиаторов охлаждения, что является стандартом для модулей DDR3 с подобными характеристиками. Такое решение минимизирует риск конфликта с установленными процессорными кулерами башенного типа, что особенно актуально при апгрейде уже собранных систем. Отсутствие радиаторов не является недостатком для работы на штатной частоте 1600 МГц, так как тепловыделение модуля при таких параметрах невысоко и эффективно рассеивается за счёт пассивного обдува общим потоком воздуха внутри корпуса.

Комплектность, режимы работы и расширение

Этот товар представляет собой одиночный модуль памяти объёмом 4 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти и производительность в играх и приложениях, необходимо установить два идентичных модуля в парные слоты материнской платы, обычно обозначенные одним цветом. Поэтому для серьёзного апгрейда рекомендуется приобрести сразу две таких планки. В дальнейшем объём можно расширить, добавив модули в свободные слоты, но для оптимальной стабильности лучше использовать планки с максимально схожими характеристиками.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – это принадлежность к устаревшему стандарту DDR3, который не подходит для современных платформ. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет именно слоты под DDR3, а не под DDR4 или DDR5. Поскольку это одиночный модуль, для полноценного быстродействия в играх и тяжёлых задачах лучше сразу планировать покупку пары для работы в двухканальном режиме. Данная память – оптимальное и бюджетное решение для точечной замены неисправной планки в старом ПК или для недорогого увеличения объёма ОЗУ в офисной системе, но для сборки нового компьютера необходимо выбирать современные стандарты DDR4 или DDR5.



Теги товара: 4 Гб, DIMM, DDR3

Отзывы о товаре Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1600MHz (R534G1601U1S-UO)




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
CAS Latency (CL), тактов
11
Тайминги
11-11-11-28
Подсветка
нет
Развернуть
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.5
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Эта оперативная память создана для владельцев персональных компьютеров на уже устаревшей, но всё ещё распространённой платформе DDR3, которым требуется стабильный и доступный апгрейд или замена вышедшей из строя планки. Она идеально подойдёт для апгрейда офисных систем, домашних ПК для работы с документами и веб-сёрфинга, а также для восстановления работоспособности старых игровых или мультимедийных сборок. Её объёма в 4 ГБ достаточно для базовой многозадачности, но для современных игр и ресурсоёмких приложений стоит рассмотреть комплект из двух или более таких модулей.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Это модуль оперативной памяти поколения DDR3, что чётко указывает на совместимость только с материнскими платами, оснащёнными слотами именно под этот стандарт. Данный форм-фактор – стандартный DIMM для настольных компьютеров, который не подходит для ноутбуков или компактных систем, где используются меньшие по размеру планки SO-DIMM. Важно помнить, что DDR3 физически и электрически несовместима с более новыми слотами под DDR4 или DDR5, поэтому при выборе необходимо убедиться в соответствии поколения платы и памяти.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 4 гигабайта, а его стандартная эффективная частота работы равна 1600 МГц, что было распространённым и сбалансированным показателем для эпохи DDR3. Такая частота обеспечивает достаточную пропускную способность для повседневных задач, делая систему отзывчивой при работе с офисными пакетами, просмотре HD-видео и использовании браузера с несколькими вкладками. В игровых сценариях в паре с процессорами того времени эта память обеспечит стабильную работу, однако её одного модуля может не хватить для требовательных проектов последних лет, где критически важен двухканальный режим и больший суммарный объём.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Стандартное рабочее напряжение для данного модуля составляет 1.5 В, что является типичным значением для большинства планок DDR3. Конкретные тайминги, влияющие на латентность, зависят от производителя чипов, но для частоты 1600 МГц они обычно находятся в сбалансированном диапазоне, обеспечивая приемлемую задержку. Данная память, как правило, работает на заводских настройках без поддержки продвинутых профилей автоматического разгона вроде XMP, что делает её установку максимально простой – система сама определит корректные частоту и тайминги после установки планки в слот.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными материнскими платами, поддерживающими стандарт DDR3, и процессорами AMD и Intel соответствующих поколений, например, серий AMD FX, AMD A-серии, а также Intel Core второго, третьего и четвёртого поколений. Важно учитывать, что хотя в названии указана приставка "AMD", данная память является стандартной DDR3 и зачастую совместима и с платформами Intel при условии корректной поддержки со стороны чипсета материнской платы. Для гарантированной работы на заявленной частоте 1600 МГц рекомендуется свериться со списком поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель памяти выполнена в классическом низкопрофильном форм-факторе без массивных радиаторов охлаждения, что является стандартом для модулей DDR3 с подобными характеристиками. Такое решение минимизирует риск конфликта с установленными процессорными кулерами башенного типа, что особенно актуально при апгрейде уже собранных систем. Отсутствие радиаторов не является недостатком для работы на штатной частоте 1600 МГц, так как тепловыделение модуля при таких параметрах невысоко и эффективно рассеивается за счёт пассивного обдува общим потоком воздуха внутри корпуса.

Комплектность, режимы работы и расширение

Этот товар представляет собой одиночный модуль памяти объёмом 4 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти и производительность в играх и приложениях, необходимо установить два идентичных модуля в парные слоты материнской платы, обычно обозначенные одним цветом. Поэтому для серьёзного апгрейда рекомендуется приобрести сразу две таких планки. В дальнейшем объём можно расширить, добавив модули в свободные слоты, но для оптимальной стабильности лучше использовать планки с максимально схожими характеристиками.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – это принадлежность к устаревшему стандарту DDR3, который не подходит для современных платформ. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет именно слоты под DDR3, а не под DDR4 или DDR5. Поскольку это одиночный модуль, для полноценного быстродействия в играх и тяжёлых задачах лучше сразу планировать покупку пары для работы в двухканальном режиме. Данная память – оптимальное и бюджетное решение для точечной замены неисправной планки в старом ПК или для недорогого увеличения объёма ОЗУ в офисной системе, но для сборки нового компьютера необходимо выбирать современные стандарты DDR4 или DDR5.



Теги товара: 4 Гб, DIMM, DDR3
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